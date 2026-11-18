La artista busca abordar la incertidumbre de la vida actual a través de los sueños, los mitos y lo sobrenatural con una 'hanok' o casa tradicional coreana, recubierta en su interior por seis grandes pantallas, que muestran imágenes de rituales chamánicos y de motivos de la naturaleza.

La muestra, titulada 'in situ: Zadie Xa. El patrón de la semilla (Seed Pattern)' y presentada este miércoles en Bilbao, se exhibirá en la sala 208 del Museo Guggenheim a partir de este jueves y hasta el 11 de abril de 2027.

En el centro de esta instalación se encuentra un 'dangsannamu', un árbol guardián, figura presente en las tradiciones populares coreanas y en las de los árboles sagrados y árboles santuario de diversas culturas y mitologías.

"Es lo más parecido que tenemos a un símbolo universal", explicó la artista, para quien constituye "un lugar de veneración, oración y reflexión", pero también de "protección".

El árbol conecta el ámbito humano con el mundo de los ancestros y junto a la iluminación cambiante de la sala pretende evocar "ese espacio intermedio entre el sueño y la vigilia, entre la vida y la muerte, entre la conciencia y el subconsciente", afirmó Xa.

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Una de las pinturas que bordean la casa representa esa conexión a través de una polilla gigante que se posa sobre una persona dormida y que hace referencia a alguien que está experimentando una parálisis del sueño.

Según el folclore coreano, "si una polilla entra volando en tu casa por la noche, debes dejarla en paz y no hacerle daño, porque podría ser el espíritu de uno de tus antepasados, que entra en tu hogar para transmitirte un mensaje", confesó la artista.

Por su parte, la directora del Guggenhheim Bilbao, Miren Arzalluz, destacó que la propuesta de Zadie Xa ofrece a los visitantes la oportunidad "de adentrarse, de sumergirse y de formar parte" de esta "visión extraordinaria y tan inspiradora".