"La situación internacional exige un debate sobre los conflictos que se están gestando en este preciso momento. Además, el debate se centrará en cómo fortalecer las relaciones, incluso con las grandes potencias, y cómo esta cooperación entre ellas puede contribuir al saneamiento global en general", aclaró el consejero de la Presidencia rusa, Yuri Ushakov.

Añadió que, aunque la agenda de la reunión aún no está cerrada, los líderes, que además combatieron juntos contra la Alemania nazi, tendrán muchos temas distintos en común.

Aseveró que la importancia de la reunión trilateral es clara para todo el mundo.

"Naturalmente, se trata de una reunión importante. Todo el mundo lo entiende. Por lo tanto, es lógico que muchos esperen buenos resultados", afirmó.

La reunión trilateral en el marco de la APEC está prevista para el jueves. Antes de esto, según informó el Kremlin, Putin y Trump tendrán varias oportunidades para intercambiar opiniones.

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La primera de estas fue antes del comienzo de la recepción este miércoles. Putin y Trump se dieron un apretón de manos e intercambiaron un par de frases.