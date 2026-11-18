Ante la convocatoria de más de un millón de fieles en el sur de la capital, se contempló el servicio gratuito y una operación continua desde las 5:30 de la mañana del domingo 15 hasta las 10 de la noche del lunes 16, con 314 carreras adicionales.

"Desde Línea 1, buscamos contribuir a que las personas puedan desplazarse de manera segura y eficiente por la ciudad, especialmente durante eventos de gran convocatoria", manifestó el gerente de Operaciones de la Línea 1 del Metro de Lima, Manuel Sánchez.

Este servicio transporta a más de 600.000 pasajeros al día y su capacidad operativa cobra especial relevancia durante jornadas de alta convocatoria, cuando se incrementa el flujo de personas en determinados horarios.

Además, informó que uno de los trenes del servicio, que fue decorado en homenaje a la visita de León XIV al Perú seguirá circulando hasta fin de mes con el objetivo de "extender la conmemoración de la visita del sumo pontífice y acompañar a los pasajeros durante sus desplazamientos por la ciudad".

El papa León XIV viajó a Perú del 11 al 16 de noviembre, como último paso de su gira por Sudamérica que lo llevó previamente a Uruguay y Argentina, con recibimientos multitudinarios, especialmente en el país andino donde fue aclamado como el "papa peruano", después de haber vivido 20 años y recibir la nacionalidad peruana en 2015.