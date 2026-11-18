"La actividad económica disminuyó 1,1 % en términos anuales. Este resultado se explicó por una menor inversión, efecto que fue atenuado por un incremento en el consumo de hogares y gobierno. Desde la perspectiva del origen, la caída fue determinada por la minería", indicó el emisor del primer productor de cobre del mundo.

En contraste, el PIB no minero aumentó, destacando el desempeño de las actividades agropecuario-silvícola y comercio.

La minería retrocedió un 14,7 % en el tercer trimestre del año, siendo la caída en la extracción de cobre la actividad de mayor incidencia en el resultado, de acuerdo al informe de la institución.

"La actividad cuprífera se vio incidida por menores leyes del mineral, manutenciones y condiciones climáticas adversas que redujeron la producción de los principales yacimientos del país", indicó el banco.

El consumo de los hogares, por su parte, aumentó un 0,7 % en el periodo, con "un mayor gasto en alimentos y vestuario, lo que fue en parte compensado por menores compras de combustibles", de acuerdo al informe de Cuentas Nacionales.

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En su informe, el Banco Central revisó una décima a la baja la tasa de crecimiento del PIB del primer trimestre, pasando de - 0,3 % a - 0,4 %, y la del segundo trimestre dos décimas al alza, de - 0,2 % a 0,0 %.

El ministro chileno de Hacienda, Jorge Quiroz, reconoció por primera vez la semana pasada que la economía de país sudamericano pasaba por una "recesión técnica".

Los resultados del tercer trimestre se dan en un contexto marcado por cifras históricas de desempleo, con más de un millón de personas desocupadas a lo largo del país, y una inflación pujante debido al alza sostenida del precio de los combustibles.

El organismo redujo en septiembre sus expectativas de crecimiento para este año y pronosticó que el PIB chileno se expandirá entre el 0,25 % y 0,75 % este año.

El PIB chileno creció un 2,5 % en 2025 y la inflación cerró en el 3,5 %, su nivel más bajo en cinco años.