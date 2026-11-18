La decisión de extender el plazo, que inicialmente expiraba este miércoles, se ha tomado tras consultar con los Estados miembros, indicó, sin precisar los motivos exactos para el cambio.

Los Gobiernos de la eurozona tenían hasta esta tarde para presentar candidatos a sustituir en el comité ejecutivo del emisor a la alemana Isabel Schnabel, que ostenta la cartera de operaciones de mercados y dejará el cargo el próximo 4 de enero, así como al economista jefe, el irlandés Philip Lane, cuyo mandato expira en mayo de 2027.

El Gobierno alemán anunció ayer que propondrá al economista Markus Brunnermeier para el puesto de economista jefe y se prevé que Francia presente también una candidatura para el tercer asiento.

Por su parte, el exgobernador del Banco de España y actual presidente del Banco Internacional de Pagos, Pablo Hernández de Cos, y el exgobernador del banco central de Países Bajos Klaas Knot se disputan la presidencia, que dejará anticipadamente Christine Lagarde el próximo 7 de febrero.

Los socios del euro decidieron abordar la renovación de la cúpula del BCE en conjunto y en los últimos días ha habido conversaciones entre Alemania y Francia que apuntaban a un posible acuerdo entre ambos que diese a Berlín el cargo de economista jefe y a París la cartera de Schnabel, hipótesis que se vio reforzada ayer por la confirmación de la candidatura de Brunnermeier.

Unite al canal de ABC en WhatsApp

Ese pacto aumentaría las probabilidades de que Hernández de Cos se haga con la presidencia puesto que sería extraordinario que tanto el sillón de economista jefe como el liderazgo del emisor quedasen en manos de países del norte de Europa, tanto más cuando el vicepresidente de la institución, el croata Boris Vujcic, es también considerado un "halcón" de la política monetaria.

Esto supondría romper el equilibrio que tradicionalmente impera en el comité ejecutivo de la institución, tanto geográfico como en materia de política monetaria, dónde los miembros se dividen entre los partidarios de un control más estricto y políticas más restrictivas, conocidos como "halcones" en la jerga económica, y los favorables a una política más acomodaticia, denominados "palomas".

Mientras Knot figuraría entre los primeros, Hernández de Cos estaría alineado con los segundos.

La semana pasada se supo que Francia se inclina por apoyar al español como sucesor de Lagarde y la apuesta alemana por el cargo de economista jefe se ha interpretado también como un apoyo implícito a Hernández de Cos, aunque ningún país ha oficializado su respaldo.

En este contexto, los medios neerlandeses especulan con que Knot pueda retirarse de la carrera esta semana.

Una vez se oficialicen las candidaturas el próximo viernes, el proceso formal pasa por que los ministros de Finanzas de la eurozona emitan una recomendación formal a los jefes de Estado y de Gobierno, que deberán dar luz verde oficial a los nombramientos.

Antes de pronunciarse tienen que consultar con el propio Banco Central Europeo y con la Eurocámara, aunque sus opiniones no son vinculantes. Si estas llegan a tiempo, los líderes podrían dar su visto bueno en su cumbre del próximo 26 de noviembre.