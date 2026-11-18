A las 09:10 hora local (14:10 GMT), los contratos de futuros del WTI para entrega en diciembre, los de referencia en Estados Unidos, restaban 0,93 dólares respecto al cierre anterior.

Las existencias de crudo aumentaron en 5,28 millones de barriles en la semana que finalizó el 13 de noviembre, según el Instituto Americano del Petróleo, mientras que las existencias de gasolina aumentaron en 5,12 millones de barriles y los inventarios de destilados en 351.000 barriles.

No obstante, CNBC señaló que las continuas tensiones entre Estados Unidos e Irán y los riesgos actuales para el transporte marítimo a través del Estrecho de Ormuz mantuvieron limitadas las caídas de precios.

Las Fuerzas Armadas iraníes aseguraron el martes que tres buques, entre ellos un superpetrolero y un gasero, se incendiaron tras chocar contra minas navales en el estrecho de Ormuz y sus inmediaciones.

Asimismo, reivindicó un ataque con drones contra un radar estadounidense en la base aérea Sheij Isa, en Baréin, e informó de nuevos bombardeos estadounidenses contra la isla de Qeshm, situada en el estrecho de Ormuz.

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Por su parte, los rebeldes hutíes del Yemen reivindicaron este martes dos ataques con drones contra el oleoducto Este-Oeste, el mayor de Arabia Saudí y que conecta desde el golfo Pérsico hasta el mar Rojo, en un momento en el que están intensificando sus acciones contra la principal alternativa de exportación de crudo del reino.