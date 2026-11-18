Según informó en un comunicado el órgano del TC, se tramitarán "las peticiones de la Fiscalía General para retirar la inmunidad a Bogdan Święczkowski y Bartłomiej Sochański" debido a las irregularidades supuestamente cometidas durante su ejercicio como presidente y vicepresidente del Alto tribunal.

En el escrito de la Asamblea de Jueces, se acusa al presidente y vicepresidente suspendidos de supuestos delitos de abuso de poder, usurpación de funciones y obstrucción del trabajo de los magistrados.

"El Tribunal Constitucional ha decidido. La fiscalía ya puede presentar cargos. Nadie está por encima de la ley", señaló en X el ministro de Justicia y fiscal general, Waldemar Żurek.

Por su parte, Przemysław Czarnek, el líder del partido Ley y Justicia (PiS), el principal de la oposición, rechazó la decisión y advirtió por el mismo canal que el Gobierno debe "temer las consecuencias de lo que ha hecho".

La inmunidad protege a un juez de ser procesado penalmente sin autorización previa del propio tribunal y, al retirarla, la fiscalía podrá presentar cargos formales contra Święczkowski y Sochański y solicitar medidas cautelares, como ya ha anunciado que hará.

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Los magistrados del TC, sin embargo, no autorizaron la detención ni la prisión preventiva del presidente y vicepresidente depuestos, que por el momento permanecen suspendidos de sus funciones y con una reducción salarial del 50 % y del 25 %, respectivamente.

La crisis en torno al TC de Polonia estalló el pasado 30 de octubre, cuando Korwin-Piotrowska, la jueza con mayor antigüedad y elegida por el actual Parlamento, suspendió durante un mes a Święczkowski y Sochański por presunto incumplimiento de sus obligaciones y asumió la dirección del tribunal en el acto.

Święczkowski, nombrado durante el anterior Gobierno del PiS, rechazó la medida y sostuvo que seguía siendo el presidente legítimo.

El Tribunal Supremo anuló después las órdenes de suspensión, pero Korwin-Piotrowska mantuvo que seguían siendo efectivas y convocó a la Asamblea de Jueces en varias sesiones posteriores como presidenta.

La disputa llegó al Banco Nacional de Polonia (NBP), que el lunes suspendió las órdenes de pago desde las cuentas del tribunal, al no poder determinar quién tiene autoridad legal para disponer de los fondos.

El conflicto refleja la pugna entre el Gobierno del primer ministro polaco, Donald Tusk, de ideología liberal, y que busca remodelar el Tribunal Constitucional tras la etapa de PiS, y el presidente de Polonia, Karol Nawrocki, y la oposición, ambos ultraconservadores, que consideran ilegítima la intervención contra la cúpula del Alto tribunal.