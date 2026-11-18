"Consideramos que la COP31 de Antalya representa una oportunidad estratégica para situar los océanos en el centro de la acción climática", indica el documento, firmado por la vicepresidenta tercera y ministra para la Transición Ecológica del Gobierno de España, Sara Aagesen, y la ministra de Transición Ecológica y Desarrollo Sostenible de Francia, Monique Barbut.

Ambos gobiernos subrayan la importancia de conseguir "la aplicación efectiva" del acuerdo de protección de la biodiversidad en aguas internacionales (BBNJ, por sus siglas en inglés), que teóricamente entró en vigor el 17 de enero de 2026 tras lograr un acuerdo en la Cumbre de los Océanos de Niza (Francia) de junio de 2025.

"Instamos a los Estados signatarios a ratificarlo cuando antes", subrayan España y Francia. Este acuerdo abre la puerta a que la mitad de los océanos dejen de ser "el salvaje oeste" y estén protegidos de la pesca o la minería submarina.

En ese sentido, los dos países expresan su "firme compromiso con el éxito de las negociaciones" en la primera reunión sobre el BBNJ, que se celebrará en Nueva York del 11 al 22 de enero de 2027, "con la identificación de las primeras propuestas de áreas marinas protegidas en alta mar".

Entre otros aspectos, el documento también reitera su compromiso en favor de "la pausa precautoria en la explotación minera de los grandes fondos marinos en alta mar". Los dos países europeos avanzan que no autorizarán "la explotación de recursos minerales hasta que no se haya adoptado una reglamentación sólida".

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Asimismo, España y Francia plasman su "ambición común" para poner fin a la contaminación por plástico "también en los océanos y mares".

Desde la Resolución 5/14 de la Asamblea de las Naciones Unidas para el Medio Ambiente, aprobada en marzo de 2022 en Nairobi, donde 175 países acordaron negociar el primer tratado mundial jurídicamente vinculante, las conversaciones se han encallado, sobre todo por el bloqueo de grandes productores petroquímicos como Arabia Saudí, Rusia o Irán.