En su conferencia anual, la organización europea de consumo alimenticio SAFE ('Safe Food Advocacy Europe') reunió en Bruselas a distintos investigadores de salud alimentaria, quienes recordaron que comer ultraprocesados conlleva un mayor riesgo de contraer enfermedades crónicas como las cardiovasculares, así como obesidad, diabetes o depresión.

Por eso, insistieron en la importancia de que la UE regule la publicidad digital de ultraprocesados dirigida a niños y jóvenes y trabaje para garantizar una mayor calidad alimentaria de los ciudadanos, ya que, consideraron, la legislación actual no es suficiente.

Más allá del impacto de la comida rápida en los consumidores, los ponentes sugirieron que es necesario disponer de una información alimentaria más clara, "al igual" que existe, por ejemplo, en el caso del tabaco y las drogas.

Por otro lado, tal y como remarcó una representante de la asociación experta en salud pública 'EuroHealthNet', Rebecca-Evelyn Papp, 1 de cada 7 adultos y 1 de cada 8 niños muestran signos de adicción a la comida ultraprocesada, según estudios recientes, mientras que hasta un 89 % de los productos de comida anunciados por 'influencers' a adolescentes deberían estar prohibidos según las pautas marcadas por la Organización Mundial de la Salud.

Varios expertos subrayaron asimismo que el 'marketing', la comodidad o facilidad y la vida útil de los alimentos ultraprocesados son factores que explican el elevado consumo de este tipo de comida, una forma de alimentación intrínsecamente vinculada al modelo de vida actual, cuyo inicio se sitúa a principios de los años 2000 y está relacionado a la "falta de tiempo" del día a día.

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El acto contó con un discurso de la subdirectora general de Salud y Seguridad Alimentaria de la Comisión Europea, Claire Bury, quien puso el foco en la "accesibilidad" como elemento a tener en cuenta a la hora de regular en este ámbito, para que todo el mundo quede "protegido" por la legislación.

La vicepresidenta del Parlamento Europeo Antonella Sberna, por su parte, intervino a través de un vídeo en el que remarcó la importancia de situar a los consumidores en "el centro" de las decisiones que toman las instituciones europeas.

En el evento también intervino el director general de la Organización Europea de Consumidores (BEUC, por sus siglas en inglés), Agustín Reyna, quien lamentó que la comida menos sana sea "más barata" y situó los productos químicos como elemento a tratar a la hora de trabajar por un consumo más positivo.

Por su parte, la secretaria general de SAFE, Floriana Cimmarusti, concluyó que hay que "reformular" la alimentación y la visión que se tiene de ella.

Entre algunas de las medidas propuestas este miércoles por la comunidad científica, destaca la limitación de promocionar ultraprocesados en televisión entre las 6 de la madrugada y las 11 de la noche.

Una de las intervenciones, a cargo de la profesora universitaria de medicina culinaria Chiara Manzi, sirvió para reiterar la importancia de que los consumidores revisen las evidencias científicas antes de seguir una moda.

Manzi también alertó de que los ultraprocesados están sustituyendo hoy en día a las frutas y verduras en la dieta de los europeos.