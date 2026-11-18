Villalobos, que sólo contestó a las preguntas de su abogado, es uno de los principales acusados en el juicio que se sigue en la Audiencia Nacional española contra la antigua cúpula de Duro Felguera y una decena de expolíticos venezolanos por supuesto blanqueo y corrupción en una trama de sobornos a funcionarios de Venezuela.

El exviceministro aseguró este miércoles que no participó en la decisión de contratar a Duro Felguera, que atribuyó directamente al por entonces presidente venezolano, Hugo Chávez.

Cuando era viceministro no intervino en la contratación de Duro Felguera, según Villalobos, y al no tener acceso directo al presidente de la República Bolivariana desconoce quién decidió contratar a la compañía española.

Posteriormente, cuando se inició el proceso judicial, sí se enteró de que la contratación había sido una decisión de Chávez, que exigía que los contratos de infraestructuras se adjudicaran a empresas de países con los que Venezuela mantuviera relaciones comerciales y prefería evitar compañías estadounidenses.

Villalobos justificó los 14 millones de dólares que recibió de la empresa española como una remuneración legítima por trabajos de "preingeniería", algo habitual en este tipo de contratos, y cuyo importe está en línea con una operación de esta envergadura, de más de 2.000 millones de dólares.

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Aunque reconoció haber recibido importantes cantidades vinculadas al proyecto Termocentro, para el que se contrató a Duro Felguera en Venezuela, negó que fueran pagos ilícitos o comisiones por conseguir la adjudicación.

Además de Villalobos, comparecieron otros acusados, como su esposa, Milagros Coromoto, que se negó a declarar, y el expresidente y ex consejero delegado de Duro Felguera Antonio del Valle.

Este, que únicamente ha respondido a preguntas de su abogado, circunscribió su papel a su pertenencia al consejo de administración pero se desvinculó de la operativa de los contratos, y rechazó cualquier referencia al pago de comisiones por parte de la empresa.

Asimismo, testificó el expresidente de Electricidad de Caracas Javier Alvarado, que también figura entre los acusados y que, al igual que Villalobos, sólo respondió a su defensa y negó que fuera funcionario público en el momento de participar en la operación de Termocentro.

Alvarado enfatizó que cuando fue contratado era tan funcionario público "como pueden serlo en España los presidentes de Indra o Telefónica", en referencia a empresas privadas en las que existe una participación del Estado.