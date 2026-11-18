En 'La vida es', Villarreal propone un acercamiento a las relaciones afectivas y artísticas a través de Nora, interpretada por la actriz chilena Paulina García; una mujer que enfrenta la crisis de los cuarenta mientras cuestiona su rumbo vital y su relación de pareja tras una fallida experiencia en un trío amoroso.

"El espectador puede ver un collage de lo que es la vida, de los encuentros y desencuentros que hemos tenido, de la importancia de las amistades y de lo que tú creías que iba a ser para siempre en la juventud y cambia radicalmente", explicó a EFE el actor Daniel Damuzi, integrante del reparto, sobre una cinta que también reflexiona sobre la creación artística.

Damuzi subrayó el valor de abordar estas vivencias "desde el punto de vista de una directora y de una protagonista mujer" considerando "muy valioso que podamos ver otras voces que cuenten las historias de las mujeres".

"Se salen del estereotipo de que la mujer a los 40 tiene que vivir esto o deja de ser joven a los 30 y ya no puede ser artista. Recoge esas experiencias y las lleva a la pantalla de una manera muy amable y entrañable", añadió el intérprete.

Por su parte, la directora y guionista brasileña Karen Suzane ubica la acción en el Brasil rural de 1885 en 'Quatro meninas', donde cuatro jóvenes esclavas negras que cuidan a las estudiantes de un estricto internado femenino deciden huir, una fuga a la que se suman cuatro jóvenes blancas del centro.

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"Las chicas negras quieren su independencia, su autonomía propia, e intentan huir del internado; al igual que las cuatro chicas blancas, que tampoco están a gusto y quieren huir las ocho para conseguir una vida mejor", detalló Suzane a EFE sobre un relato en el que el grupo se refugia en una hacienda abandonada a la espera de que baje el caudal de un río.

En ese aislamiento afloran las tensiones de clase entre el anhelo de libertad de unas y la resistencia a perder los privilegios de las otras, en una cinta que su autora define en torno a "la libertad, el amor, la voluntad y la unidad entre ellas finalmente".