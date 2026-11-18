"Estamos conscientes de la situación, de la importancia de este caso y hemos conformado un grupo de fiscales experimentados para poder atender esta investigación. Lo haremos con la mayor seriedad posible y rigurosidad técnica", dijo el fiscal general, Carlo Díaz, en declaraciones enviadas a los medios.

El equipo especializado está conformado por fiscales de crimen organizado, de la Fiscalía General, la Fiscalía de Heredia y por el propio fiscal general.

"La decisión responde a la gravedad de los hechos y a la necesidad de que la investigación se desarrolle con la rigurosidad, diligencia y objetividad que corresponde, mediante la coordinación de los recursos especializados del Ministerio Público (Fiscalía) y el impulso de las diligencias necesarias para esclarecer lo ocurrido e identificar a las personas responsables", indica en un comunicado la Fiscalía.

La entidad expresó su "más enérgico repudio ante los hechos de violencia que atentan contra la vida de las personas y, particularmente, ante aquellos que puedan constituir ataques contra quienes ejercen el periodismo".

"Los asesinatos de periodistas representan una amenaza para la libertad de expresión, el derecho de la ciudadanía a estar informada y los principios fundamentales de una sociedad democrática. La violencia no puede convertirse en un mecanismo para silenciar voces ni limitar el ejercicio de estos derechos", agregó la Fiscalía.

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Dos sicarios en motocicleta asesinaron a tiros a Rodríguez, de 50 años, en una transitada carretera de San Miguel de Santo Domingo, provincia de Heredia (centro) y luego se dieron a la fuga.

El crimen quedó grabado en una cámara de seguridad de un local cercano y las autoridades judiciales y gubernamentales han prometido una investigación exhaustiva para encontrar a los responsables y determinar si el móvil está relacionado con la labor periodística de Rodríguez.

El comunicador se dedicaba a publicar en sus perfiles digitales videos en los que denunciaba casos de presunta corrupción en instituciones del Estado y sobre supuestos narcotraficantes que identificaba con nombres, apellidos y hasta apodos, y a quienes relacionaba con organizaciones criminales internacionales y en ocasiones con movimientos políticos del país.

El crimen ha sido repudiado por el Gobierno, las autoridades judiciales, la ONU, Reporteros Sin Fronteras, la embajada de Estados Unidos, la de la Unión Europea, así como por empresarios locales y el gremio periodístico.

Camilo Rodríguez es el tercer periodista asesinado a tiros en Costa Rica. Los otros dos fueron el director del programa de radio dedicado a la sátira política y denuncia La Patada, Parmenio Medina, a quien un sicario mató en 2001, y la periodista de una revista económica Ivania Mora, asesinada en 2003, también por sicarios.