En una rueda de prensa en Viena, al margen de una reunión trimestral de la Junta de Gobernadores del OIEA, Grossi reconoció que "el tiempo pasa y el reloj avanza, pero esto (la elección) está en manos de los miembros del Consejo de Seguridad de las Naciones Unidas".

"Como candidato, sólo puedo decir que estamos en sus manos (de los miembros del Consejo de Seguridad) y esperamos que haya una pronta resolución para que pueda haber un tiempo de transición razonable. Me siento optimista", concluyó el argentino.

Tras numerosas votaciones de los 15 miembros del Consejo de Seguridad, incluidas las cinco potencias con derecho a veto, Grossi es el segundo candidato más votado, por detrás de la expresidenta de Costa Rica Rebeca Grynspan.