El acuerdo con Suiza establece un marco normativo para facilitar nuevas conexiones aéreas, impulsar el transporte de pasajeros y mercancías y promover el turismo y el comercio bilateral.

Aunque actualmente no existen vuelos directos entre los dos países, el convenio facilitará la apertura de nuevas rutas y acuerdos de código compartido entre aerolíneas.

Por su parte, el pacto con los Emiratos Árabes Unidos contempla programas de formación de profesionales aeronáuticos, iniciativas para fomentar la participación de mujeres y jóvenes en el sector y cooperación técnica para explorar las aplicaciones de la inteligencia artificial en la aviación.

Ambos acuerdos fueron suscritos por el ministro guyanés de Servicios Públicos y Aviación, Deodat Indar.

La firma de ambos acuerdos se produce después de que Guyana suscribiese el lunes 16 de noviembre otros dos convenios aeronáuticos con Canadá y Seychelles, también en Montreal.

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El convenio con Canadá sustituye al firmado en 2005 y busca ampliar las conexiones entre ambos países, mientras que el suscrito con Seychelles facilita nuevas conexiones aéreas y oportunidades de cooperación comercial.

Guyana pretende aprovechar estos acuerdos para consolidarse como un centro regional de transporte aéreo en el Caribe.