La escalada de los ataques se habría intensificado durante la primera quincena del mes, especialmente en el departamento de Dioundiou, en la región de Dosso, donde varias incursiones registradas entre el 8 y el 12 de noviembre dejaron al menos 68 civiles muertos, según el recuento no oficial facilitado por residentes de las localidades afectadas.

Las localidades de Firoré, Hammamara, Angoual Rey Rey y Dolli figuran entre las afectadas por las incursiones de hombres armados, que han sembrado el temor entre la población y provocado el desplazamiento de numerosos habitantes.

Aunque las autoridades centrales en Niamey no han emitido ninguna comunicación oficial sobre esta tragedia, la visita realizada el sábado 14 de noviembre al departamento de Dioundiou por el gobernador de la región de Dosso, el coronel mayor Bana Alhassane, acompañado por responsables de las Fuerzas de Defensa y Seguridad (FDS) y otros responsables civiles, para expresar sus condolencias a las familias de las víctimas en nombre de las más altas autoridades del país, da cuenta de la magnitud de la tragedia.

"Hemos realizado este desplazamiento al departamento de Dioundiou para transmitir a los familiares de los fallecidos nuestras condolencias, así como las de las más altas autoridades de nuestro país", declaró sobre el terreno el gobernador de Dosso.

Además de las víctimas mortales, estos ataques también han obligado a algunos habitantes a huir de sus localidades en busca de refugio en otros lugares.

Unite al canal de ABC en WhatsApp

Para tranquilizar a la población que no abandonó sus hogares tras los ataques, las autoridades regionales señalaron que habían adoptado medidas para reforzar el dispositivo de seguridad en el departamento de Dioundiou.

El gobernador Bana Alhassane indicó que "las Fuerzas de Defensa y Seguridad han reforzado su presencia sobre el terreno con el fin de proteger las localidades afectadas y crear las condiciones necesarias para el regreso de las personas desplazadas a sus respectivos pueblos".

Según explicó, las investigaciones llevadas a cabo tras los ataques contra las tres localidades permitieron descubrir que los autores no procedían de otros lugares.

"Todos estos ataques fueron perpetrados por personas originarias de la propia zona. Es importante subrayarlo. Son habitantes de la región quienes están detrás de estos actos", destacó, instando a la población a sensibilizar a los jóvenes de la zona para que depongan las armas y se reincorporen a la República.

Estos recientes ataques mortales contra las localidades de Dioundiou vienen a agravar el balance de víctimas registrado en las regiones de Dosso y Tillabéri, en el extremo oeste del país, durante la primera quincena de noviembre, según ha constatado EFE.

Entre el 5 y el 12 de noviembre, el departamento de Téra, en la región de Tillabéri, registró al menos 45 civiles muertos, en ataques perpetrados principalmente por el Estado Islámico en el Sahel (EIS). Los ataques tuvieron como objetivo varias localidades (Tillim, Ayorou y Anzourou), así como un convoy que transportaba civiles hacia un mercado semanal de la zona.