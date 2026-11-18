"Tras varios días de intensa búsqueda, con profunda tristeza confirmamos que Remigio Ecuador Valero Ayala y Mauricio Remigio Valero Rosalino fueron encontrados sin vida, luego de desaparecer durante las fuertes lluvias registradas en Florida Norte, Guayaquil", escribió en X Roberto Luque, ministro de Infraestructura y Transporte y presidente del Comité de Operaciones de Emergencia (COE).

Se trata de un padre y un hijo que cayeron accidentalmente a una zanja cuando caminaban por el sector, inundado por la lluvia que soportó Guayaquil (suroeste) la tarde del viernes.

Inicialmente, las autoridades tenían información de que se trataba de un padre y un menor de edad, pero los familiares de los desaparecidos confirmaron que eran dos personas adultas.

Desde el inicio, los bomberos realizaron una intensa búsqueda por todo el canal y también ingresaron en las alcantarillas de la zona, pero no pudieron encontrarlos hasta que una alerta ciudadana los llevó, cerca de la medianoche del martes, a una zanja ubicada en el norte de la ciudad donde estaban los cuerpos.

La intensa lluvia del viernes dejó otros dos muertos, un taxista que tuvo un infarto dentro de su vehículo en medio de la inundación y un adolescente que también cayó a una zanja en el suroeste de la ciudad.

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Se trató de la tercera lluvia intensa que Guayaquil soportó en menos de un mes, que inundó medio centenar de sectores de la ciudad y provocó el colapso del tránsito vehicular y la interrupción del servicio de energía.

El Niño es un fenómeno climático caracterizado por el calentamiento de aguas del Pacífico que altera los patrones de lluvia y que ha dejado hasta el momento otras 14 personas fallecidas y 35.464 damnificadas a nivel nacional desde el pasado 29 de agosto, cuando el Gobierno declaró una alerta roja en el país.