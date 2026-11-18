"Los combatientes más destacados y valientes de Estados Unidos resolvieron, en cuestión de horas, un problema que había afectado a este hemisferio durante 27 años", dijo el alto funcionario desde la embajada de su país en Caracas.

En ese sentido, señaló que el Departamento de Guerra llevó a Maduro y a su esposa, Cilia Flores, ante la Justicia estadounidense, lo que "puso fin a la guerra que, durante décadas, los narcoterroristas libraron en Venezuela contra los pueblos estadounidense y venezolano".

"Lo logramos mediante la operación militar más sofisticada en la historia de América Latina, y sin una sola baja estadounidense. La operación duró apenas 48 minutos", indicó.

El resultado, afirmó, fue una "paz alcanzada a través de la fuerza, al llevar a los narcoterroristas ante la justicia y abrir un nuevo capítulo para los Estados Unidos, para Venezuela, para las fuerzas armadas venezolanas y para todo el hemisferio occidental".

Hegseth dijo ser consciente de la trascendencia de este momento y señaló que es el primer secretario de Guerra en este siglo que pisa suelo venezolano.

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"Hace apenas un año, mi presencia aquí, nuestra presencia aquí, habría sido prácticamente inimaginable. Pero esto fue posible gracias a una razón sencilla: el presidente Donald Trump tuvo el valor de hacer lo que ningún presidente anterior estuvo dispuesto a realizar: defender a la nación estadounidense con acciones, no solo con palabras", dijo.

Hegseth habló ante embajadores acreditados en Caracas y varias autoridades del país suramericano, entre ellas su homólogo, Gustavo González López, y el canciller, Oliver Blanco, así como el empresario Alejandro Betancourt, director de la compañía encargada de explotar petróleo venezolano para EE.UU.

Antes de este acto, Hegseth estuvo en la sede del Gobierno venezolano, Miraflores, donde se reunió con la presidenta interina venezolana, Delcy Rodríguez, quien anunció la reanudación de la cooperación técnico-militar con EE.UU., rota en 2005 por el entonces presidente venezolano, Hugo Chávez.

La mandataria, quien asumió el cargo tras la captura de Maduro, explicó que la alianza permitirá mejorar la capacitación y el equipamiento militar y acceder a nuevas tecnologías, por lo que consideró que se trata de una cooperación "muy beneficiosa" para la Fuerza Armada de su país.

La nueva alianza representa la formalización de la cooperación militar entre Venezuela y Estados Unidos, después de que este año Washington realizara ejercicios en Caracas en mayo y diera de baja, durante una operación conjunta, a Héctor Rusthenford Guerrero Flores, alias "Niño Guerrero", máximo líder de la organización criminal transnacional Tren de Aragua.