Felipe VI recibió así las cartas credenciales de los nuevos embajadores de Honduras, Malta, Austria, Estonia, Alemania e Irak en el acto que se ha celebrado en el Palacio Real de Madrid.

En esta ocasión, previsiblemente la última del año, presentaron sus cartas credenciales el embajador de Irak, Ali Shimran Hachem Albaay; el de la República Federal de Alemania, Heiko Christoph Thoms, y el de Malta, Simon Pullicino.

Además de la hondureña, también se presentaron ante el rey Lembit Uibo, embajador de Estonia, y Peter Huber, de Austria.

El monarca mantuvo una reunión con cada uno de los seis para intercambiar impresiones sobre el estado de las relaciones bilaterales en una ceremonia que se remonta al siglo XVIII y que ha permanecido prácticamente intacta hasta la actualidad.