Los cinco, que fueron arrestados entre Bcharre y Batroun, zonas mayoritariamente cristianas alejadas de las áreas tradicionales de influencia de Hizbulá, fueron acusados de "formar un grupo armado, reclutar, equipar y suministrar armas a sus miembros", informó la Agencia Nacional de Noticias del Líbano (ANN).

Según el medio estatal, también se presentaron cargos relacionados con delitos contra la seguridad interna del Estado y otros punibles bajo la Ley de Armas del país.

Todo ello se produce después de que el mes pasado las fuerzas de seguridad libanesas se incautaron de un cargamento de explosivos en un puesto de control en la zona de Dahr al Baydar, al este de Beirut, en una hasta ahora poco común intervención directa contra Hizbulá.

Al menos 13 personas con supuestos vínculos al movimiento político y armado fueron imputadas en relación con ese cargamento, que Hizbulá defendió iban a ser utilizados contra Israel, en un caso que disparó la tensión con las autoridades e incluso miedos a un potencial estallido de violencia interna.

El Gobierno del Líbano aprobó un plan para desarmar al grupo el pasado año, a raíz de la guerra de 2024 con Israel, y volvió a reafirmar su compromiso con la medida este marzo tras el estallido de una nueva ronda de hostilidades, aunque los avances al respecto han sido muy limitados.