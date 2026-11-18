A Jurf al Sajar, a unos 60 kilómetros al suroeste de la capital iraquí, se desplegarán unidades del Ejército, de la Policía Federal y de Energía, además de tres brigadas de la amalgama de milicias progubernamental Fuerzas de Movilización Popular (FMP), de la que precisamente Kataib Hizbulá forma parte, según un documento oficial.

La directiva, emitida por la oficina del comandante en jefe de las Fuerzas Armadas y primer ministro de Irak, Ali al Zaidi, fue emitida en medio de las tensiones entre Bagdad y esta poderosa milicia, que controla en su totalidad la zona que liberó en 2014 del grupo terrorista Estado Islámico (EI).

Todas las fuerzas estatales serán desplegadas en la orilla occidental del Éufrates de Jurf al Sajar -entre ellas las brigadas 72, 79 y el Regimiento de Fuerzas Especiales de las FMP-, después de que el presidente de esta alianza paramilitar, Falih al Fayad, pidiera al Gobierno que sus unidades se encarguen de controlar la zona.

Se trata de las brigadas de Atabat, unas unidades paramilitares estrechamente vinculadas a la máxima autoridad religiosa chií de Irak a las que Kataib Hizbulá -movimiento estrechamente vinculado a la Guardia Revolucionaria de Irán- no percibe como amenaza y estaría dispuesto a ceder el control de parte del territorio, de acuerdo con medios iraquíes.

Esto fue posible tras varios días de intensas negociaciones entre el Gobierno, líderes políticos y paramilitares para prevenir una confrontación armada entre las tropas gubernamentales y Kataib Hizbulá, que rechaza el ultimátum de Bagdad para su retirada el viernes, así como su desarme.

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La crisis estalló tras la filtración de un informe de inteligencia que advertía del contrabando de petróleo organizado desde 2021 en Jurf al Sajar, y que adjuntaba imágenes satelitales de extracciones ilegales en oleoductos que, posteriormente, eran transferidas a camiones cisterna con capacidad de unos 36.000 litros.

Posteriormente, el Gobierno iraquí confirmó estos hechos tras mandar a un equipo de investigación a la zona, mientras que Kataib Hizbulá desmintió estar detrás del contrabando de petróleo, reiteró su negativa a retirarse y aseguró que no tiene intención de enfrentarse a las fuerzas de seguridad.

Fuentes citadas por medios iraquíes apuntan que, pese a que el plazo del Gobierno vence el viernes a las 20:00 hora local (17:00 GMT), no se prevé una intervención inmediata del Ejército iraquí, ya que está sobre la mesa un plan de entrega gradual de Jurf al Sajar.

La tensión entre Bagdad y Kataib Hizbulá tiene lugar en medio del proceso del Gobierno para desmantelar las FMP y garantizar el monopolio estatal de las armas, un plan que se ha aplazado hasta mediados de 2027 y al que esta milicia proiraní se opone.