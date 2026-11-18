"En un momento de aumento del antisemitismo en todo el mundo, Italia envía un mensaje claro de tolerancia cero hacia este odio único contra el pueblo judío", escribió Saar en su cuenta de X, donde felicitó al Gobierno y al Parlamento italianos.

El jefe de la diplomacia israelí destacó también el énfasis de la ley en la educación y en la lucha contra el antisemitismo en internet, añadiendo que Italia está "dando ejemplo a otras naciones en la lucha global contra el antisemitismo".

El texto, impulsado por la coalición de la primera ministra italiana, Giorgia Meloni, fue aprobado definitivamente el martes por la Cámara de los Diputados con 147 votos a favor, 93 en contra y cinco abstenciones.

La polémica se concentra en el primer artículo, que incorpora al ordenamiento italiano la definición de la IHRA junto con sus once ejemplos de manifestaciones contemporáneas de odio hacia los judíos.

Entre esos ejemplos figuran negar al pueblo judío su derecho a la autodeterminación alegando que la existencia de Israel constituye un proyecto racista, aplicar al país un doble rasero respecto a otras democracias o comparar las políticas israelíes actuales con las de la Alemania nazi.

Unite al canal de ABC en WhatsApp

Aunque la ley establece que queda a salvo "la libertad de crítica política y de expresión", sus detractores consideran que algunos de esos ejemplos difuminan la frontera entre el antisemitismo y las críticas legítimas a las políticas del Gobierno israelí.

Amnistía Internacional calificó la aprobación como un "día triste para la libertad de expresión" y advirtió de que la definición en la que se basa la norma "equipara el antisemitismo con la crítica legítima a Israel, aumentando el riesgo de censura generalizada y autocensura".

La ley, que no introduce nuevos delitos ni penas, prevé una estrategia nacional trienal contra el antisemitismo, con un coordinador nacional nombrado por el Ejecutivo e iniciativas de prevención en escuelas, universidades, fuerzas de seguridad y plataformas digitales.