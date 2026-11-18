"Las FDI (Fuerzas de Defensa de Israel, el ejército) lanzaron una operación de precisión al oeste de la línea amarilla" en el centro de Gaza, explicó la portavoz, con el objetivo de "eliminar amenazas", en referencia a infraestructuras que atribuye al grupo islamista Hamás en la zona.

Las fuerzas armadas israelíes sostienen que la presencia de dichas infraestructuras, sobre las que no dio más detalles, constituyen una violación del acuerdo del alto el fuego.

Sin embargo, el acuerdo de tregua establece también que las tropas israelíes han de permanecer al este de la línea amarilla, con un perímetro establecido inicialmente que Israel ha ampliado progresivamente moviendo los bloques con los que marcaba dicha demarcación.

Cerca de las 12.30 hora local (10.30 GMT), un portavoz en árabe del Ejército de Israel difundió una orden de desplazamiento forzoso en áreas entre las localidades de Nuseirat y Bureij, campamentos de refugiados urbanizados en el centro de la Franja.

La Junta de Paz, el órgano auspiciado por la Administración estadounidense de Donald Trump para supervisar la tregua, aún no se ha pronunciado al respecto.

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"Durante la operación, la carretera de Salah al Din estará cerrada al tráfico en los mencionados bloques", recoge la advertencia publicada en árabe por el Ejército.

Esta vía es una de las dos principales arterias que atraviesan Gaza de norte a sur, y en varios puntos se encuentra próxima a la línea amarilla tras la que se apostaban las tropas israelíes.

"Por su seguridad, exhortamos a los residentes de la Franja a mantenerse alejados de la zona donde nuestras fuerzas están activas, hasta que se emita una actualización oficial por parte del portavoz de las FDI con respecto al final de la operación", concluye el comunicado castrense.

El acuerdo de alto el fuego de octubre de 2025 estipulaba que Israel debía replegarse tras la línea amarilla, quedando bajo su control militar e inaccesible a la población gazatí en torno al 53 % del enclave.

Desde entonces, las fuerzas armadas han movido los bloques con los que señalizaban esta línea para ganar territorio y establecido una segunda demarcación, conocida como la línea naranja, que expande su área de influencia unos cientos de metros más allá de la demarcación amarilla.

En total, sólo en torno al 35 % del territorio gazatí está disponible sin restricciones de acceso a la población, casi en su totalidad desplazada.