El sitio en cuestión es 'Myrotvorets', una plataforma fundada en 2014 s que funciona como base de datos pública con nombres, fotografías y datos personales de decenas de miles de políticos, periodistas y figuras internacionales señalados como supuestos "enemigos de Ucrania".

Tajani sigue "con especial atención" el caso, que afecta a "representantes políticos italianos elegidos para el Parlamento Europeo", según informó en un comunicado el Ministerio de Exteriores.

El también vicepresidente del Gobierno italiano reiteró que "la libertad de expresión y el respeto al pluralismo político son principios fundamentales de la democracia, que deben protegerse en todo momento".

En la nota, el jefe de la diplomacia italiana subrayó que Roma mantendrá su respaldo a Ucrania, aunque insistió en la necesidad de "garantizar el pleno respeto de las libertades democráticas y de las prerrogativas de los representantes elegidos en las instituciones europeas".

Entre los afectados figuran eurodiputados del Movimiento 5 Estrellas, formación opositora liderada por el ex primer ministro Giuseppe Conte y muy crítica con el envío de armas a Kiev y el incremento del gasto militar.

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El primer afectado fue el italiano Danilo Della Valle, que apareció en el registro el 16 de noviembre junto a otros parlamentarios europeos de distintos países y grupos políticos.

Posteriormente, el portal fue incorporando a otros representantes del M5S hasta incluir a toda la delegación de la formación en el Parlamento Europeo, según los medios locales.

Uno de los afectados, el eurodiputado Mario Furore, denunció a través de su cuenta en la red social X que el portal ha difundido su nombre, fotografía y fecha de nacimiento junto a acusaciones "gravísimas y difamatorias" en las que se le atribuye apoyar la agresión rusa y el asesinato de civiles ucranianos.

"Publicar mis datos personales y asociarlos con estas acusaciones significa exponerme al escarnio público y al riesgo de convertirme en blanco de campañas de odio, intimidaciones y amenazas", advirtió Furore.

El parlamentario consideró "de una gravedad absoluta" que se fiche públicamente a representantes europeos "porque se oponen a la escalada militar y piden a Europa que se comprometa por una paz justa y duradera".

Por ello, avanzó que escribirá personalmente a la presidenta del Parlamento Europeo, Roberta Metsola, y a la Comisión Europea para pedir una intervención y un posicionamiento oficial.