La entrega de esta obra renacentista se formalizó este miércoles en Milán (norte) y su destino final será la Biblioteca Nacional de Nápoles, ubicada en el Palacio Real de la ciudad, informó en un comunicado el Ministerio de Cultura de Italia.

"Los estudios han rastreado el códice hasta la corte aragonesa de Nápoles e identificado la influencia de la escuela romana, inspirada en los modelos de Miguel Ángel y Rafael, en las miniaturas", reza el comunicado del Ministerio.

Asimismo, la datación de la pieza y sus elementos iconográficos apuntan a que pudo tratarse de un encargo de Ferrante (Fernando) de Aragón y haber formado parte de la célebre biblioteca real de esta casa nobiliaria, posteriormente dispersa.

Además, se señala que además, la datación y los elementos iconográficos sugieren un posible encargo de Ferrante de Aragón.

El vínculo con el ámbito hispánico y napolitano queda reforzado por la inclusión en el ejemplar de varias oraciones escritas en español, además de la presencia en su calendario litúrgico de los santos Atanasio, Genaro y Severo, muy ligados a la ciudad de Nápoles.

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El manuscrito, que se encuentra en un excelente estado de conservación, presenta numerosas miniaturas a página completa, suntuosos marcos ornamentales, cuatro hojas púrpuras y páginas intercaladas de seda, con una encuadernación en terciopelo rojo y plata dorada.

El ministro de Cultura de Italia, Alessandro Giuli, catalogó la donación anónima como "uno de los actos de mecenazgo "más importantes de la Italia republicana" y subrayó que la pieza es testimonio "del extraordinario florecimiento artístico de Nápoles" a comienzos del siglo XVI.

El valor estimado de cerca de un millón de euros se debe, según el ministerio, a la excepcionalidad de sus elementos decorativos, su óptima conservación, su presunta pertenencia a la dispersa biblioteca real aragonesa y la comparación con obras de similar valor en los catálogos de subastas.