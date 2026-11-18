El proyecto fue lanzado en una ceremonia en la ciudad de Aqaba, a orillas del mar Rojo, en presencia del príncipe Faisal bin Husein; el primer ministro jordano, Yafar Hasán, y el ministro de Agua e Irrigación, Raed Abu Saud, quien afirmó que la iniciativa tiene como objetivo mejorar la seguridad hídrica a largo plazo en Jordania.

Asimismo, la finalidad es diversificar las fuentes de agua, optimizar la eficiencia del suministro y reducir la presión sobre los recursos hídricos, ya que Jordania asigna apenas 60 metros cúbicos anuales por habitante cuando el mínimo para salir de la pobreza hídrica se sitúa en 150 metros cúbicos.

Con este proyecto, según Abu Saud, se pretende proporcionar 300 millones de metros cúbicos anuales de agua potable desalinizada procedentes del golfo de Aqaba, lo que cubrirá aproximadamente el 40 % de las necesidades del reino, que prevé que el bombeo comience a finales de 2030.

La infraestructura incluye un acueducto de unos 417 kilómetros que conecta Aqaba con la capital, Amán; sistemas de bombeo para suministrar agua hasta los 1.100 metros de altitud; e instalaciones de energía solar con capacidad de 300 megavatios para cubrir el 30 % de las necesidades energéticas del proyecto.

"Nos enorgullece este paso histórico y necesario para fortalecer nuestra seguridad e independencia hídrica, y para el futuro de nuestra querida patria y sus generaciones siendo el fruto de grandes esfuerzos y un prestigio internacional del que goza Jordania y su liderazgo hachemí", dijo el primer ministro jordano en su cuenta de X.

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Hasán agradeció a los socios que han contribuido al apoyo para ejecutar este proyecto, como Estados Unidos, la Unión Europea (UE), Alemania, Francia y varias entidades donantes e instituciones de financiación internacional, además de inversores privados.

Recordó que la empresa francesa Meridiam lidera el consorcio encargado de desarrollar la iniciativa, mientras que la también francesa SUEZ es la principal socia técnica y operativa del "mayor proyecto estratégico en la historia del reino y uno de los más grandes en desalinización y transporte de agua en la región y el mundo".