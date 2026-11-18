El crimen sucedió en la madrugada del Día Internacional de la Mujer de 2025, mientras la víctima dormía en su apartamento, contiguo al del agresor, en la localidad de Burzaco, provincia de Buenos Aires.

Poco después del hallazgo del cuerpo, encontraron a Florentín sentado en las escaleras del edificio "en estado de shock", con manchas de sangre en la ropa y heridas en el cuerpo.

El agresor permanece desde ese entonces detenido, y ahora deberá cumplir una condena a prisión perpetua, según sentenció el Tribunal Oral en lo Criminal Nº8 de Lomas de Zamora, a cargo del juez Nicolás Amoroso.

El juicio comenzó el jueves pasado y concluyó tras solo dos audiencias, en las que el fiscal Sebastián Grys afirmó que el crimen quedó acreditado y declararon testigos que hallaron el cuerpo.

La víctima recibió al menos diez puñaladas, varias de ellas en el rostro. En la casa de Florentín se hallaron cuchillos, aunque los peritajes no permitieron determinar a quién pertenecía el material genético, argumento que utilizó su defensa para pedir la absolución.