"Hasta julio de este año el Comité de Compensación había informado de pagos por un total de 1.200 millones de chelines a 1.476 beneficiarios verificados, entre ellos familias de personas que perdieron la vida y supervivientes que sufrieron lesiones graves", declaró Ruto durante su cuarto discurso sobre el estado de la nación ante una sesión conjunta del Parlamento.

Se trata previsiblemente del último discurso sobre el estado de la nación de Ruto antes de las elecciones generales del 10 de agosto de 2027, en las que se prevé que el jefe de Estado busque la reelección.

Entre los beneficiarios de las citadas compensaciones se incluyen 1.036 civiles y 356 agentes de la Policía, según el mandatario, que el pasado 15 de junio informó de que se destinarían 2.000 millones de chelines (unos 14 millones de euros) para indemnizar a las víctimas de esta violencia.

"Tanto para los manifestantes como para los agentes de Policía, ninguna compensación puede devolver una vida perdida ni borrar el sufrimiento de una familia. Sin embargo, reconocer el daño y ofrecer una reparación conforme a la ley son responsabilidades fundamentales de un Estado que respeta a sus ciudadanos", añadió.

Sin embargo, afirmó que estas compensaciones no sustituyen a la rendición de cuentas, e hizo un llamamiento a continuar con las investigaciones sobre las 245 personas muertes y las 473 heridas registradas en las protestas ocurridas entre 2023 y abril de 2026, según la Comisión Nacional de Derechos Humanos de Kenia (KNCHR, organismo regulador autónomo establecido por ley).

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La KNCHR también contabilizó 135 casos de tortura, 75 de violencia sexual, 35 desaparaciones forzadas y 138 denuncias por daños a la propiedad.

Ante esta situación, Ruto detalló que se están reforzando la formación, las normas profesionales, el bienestar de los agentes y la claridad de la cadena de mando para que la Policía cuente con "procedimientos de desescalada y una supervisión más rigurosa, de forma que se prevenga la violencia y se mantenga el orden público.

Durante su intervención, el mandatario también lamentó que la corrupción aumenta "los costes de la actividad económica, desalienta la inversión y priva a los ciudadanos honestos de una oportunidad justa para prosperar".

Con el objetivo de combatir ese mal, Ruto destacó la digitalización de los servicios y pagos gubernamentales a través de eCitizen -el portal oficial del Gobierno que centraliza el acceso a los servicios públicos-, que ha acabado con los intermediarios, ha cerrado vacíos legales y ha hecho que las transacciones públicas sean transparentes y rastreables.

Entre las medidas anticorrupción adoptadas por su Gobierno también se encuentra la ley sobre conflictos de intereses, para fortalecer la rendición de cuentas de los cargos públicos, o la promulgación de una ley que hace más transparentes los nombramientos en las juntas directivas de las empresas públicas.

Por último, subrayó el "potente resurgimiento" del país, cuya economía "está recuperando su fortaleza", y destacó que las infraestructuras "se están expandiendo", el sistema educativo "se está revitalizando" y la "atención sanitaria está llegando a más ciudadanos".

Aunque también reconoció retos pendientes como la reducción del coste de la electricidad, la construcción de infraestructuras de transporte, la creación de empleo o la mejora de la atención sanitaria.