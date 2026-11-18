"Entre el 16 y el 17 de noviembre de 2026, unidades de la Marina senegalesa prestaron asistencia a siete cayucos involucrados en la migración irregular -que transportaban a 1.103 migrantes- frente a la costa de Senegal", señaló la Armada en un comunicado publicado en sus redes sociales.

Durante el mismo periodo, precisó, la base naval de Foudiounge (oeste) "rescató dos cayucos en el delta del río Saloum, a bordo de las cuales viajaban 217 personas que intentaban migrar de forma irregular".

En el norte de Senegal, la base naval de Saint-Louis "impidió la salida de 104 migrantes que habían sido reunidos por traficantes en la zona de Langue de Barbarie".

"De este modo, las operaciones de la Marina senegalesa para combatir la migración irregular permitieron el rescate de 1424 personas en las últimas 48 horas", concluyó la Armada.

Aunque las autoridades no precisaron el destino de las personas rescatadas, Senegal es un país de tránsito y origen para los migrantes que llegan de manera irregular a las islas españolas de Canarias (océano Atlántico), una de las rutas migratorias más peligrosas del mundo y donde el flujo de embarcaciones ilegales se ha disparado en las últimas semanas.

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Según la Organización Internacional para las Migraciones (OIM), al menos 454 personas perdieron la vida o están desaparecidas en esta ruta desde principios de 2026.

Un total de 1.580 migrantes llegaron a Canarias, la inmensa mayoría a la pequeña isla de El Hierro, sólo el pasado sábado, a bordo de quince cayucos, en la que supuso la jornada de más rescates en un día en 32 años de historia de la ruta atlántica.

En las últimas dos semanas, la Armada senegalesa rescató a más de 3.100 personas que intentaban migrar irregularmente, un flujo que -según medios locales- no muestra signos de disminuir.

El ministro español del Interior, Fernando Grande-Marlaska, instó el pasado día 6 a Senegal a "reforzar la gestión migratoria" ante el repunte de llegadas a Canarias y pidió una "solución conjunta" ante una "compleja situación".

Grande-Marlaska trasladó ese mensaje en Dakar a su homólogo senegalés, en una visita para reforzar la cooperación bilateral en materia de seguridad y la lucha contra las mafias que operan en la ruta migratoria hacia Canarias.