El Ibovespa, principal indicador del parqué paulista, terminó la sesión en los 167.537 puntos.

En el mercado de divisas, el real se depreció por quinta jornada consecutiva y retrocedió un 1,46 % frente al dólar, que terminó el día cotizado a 5,866 reales tanto para la compra como para la venta en el tipo de cambio comercial brasileño.

La sesión bursátil se vio marcada por la votación en curso en el Senado del plan de ajuste fiscal, que algunos analistas consideran insuficiente para cuadrar las cuentas públicas del Gobierno brasileño.

Según los últimos cálculos del Ejecutivo, el conjunto de medidas generará un ahorro de entre 46.000 y 56.000 millones de reales (entre 8.000 y 10.000 millones de dólares) en 2027.

Entre las acciones más negociadas hoy figuraron las de la minera Vale, que cayeron un 2,2 %, y las de la petrolera estatal Petrobras, que retrocedieron un 1,8 %.

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Los títulos que más perdieron fueron los de la plataforma de alquiler de vehículos Automob (-5,2 %) y los de la constructora Tenda (-4,2 %).

Del otro lado, las acciones que más ganaron fueron las de la minera CSN (+7,3 %) y las de las tiendas Magazine Luiza (+4,9 %).

El volumen negociado en la jornada rondó los 32.565 millones de reales (unos 5.520 millones de dólares) en unas 4,2 millones de operaciones.