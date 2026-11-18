El presidente del consejo de administración, Harvey Jones, dijo durante la conferencia de resultados que la compañía ha contratado a una firma para buscar un sustituto y que la junta quiere que el nuevo consejero delegado asuma el cargo "lo antes posible".

"Pero no apresuraremos su nombramiento sin haber encontrado exactamente a la persona adecuada", señaló.

Según CNBC, la plantilla está dividida sobre el futuro de la compañía y algunos empleados quieren que Huang regrese, mientras que Bloomberg y The Wall Street Journal (WSJ) apuntan ya a posibles candidatos para sucederlo, entre ellos directivos de la empresa y ejecutivos de otras tecnológicas.

La transición está en manos de Colette Kress, actual consejera delegada interina y directora financiera de Nvidia, a quien Jones ha expresado su respaldo por su "conocimiento del negocio, de los clientes y de las operaciones de la compañía".

Su perfil financiero contrasta con el marcado carácter tecnológico de Huang, pero el medio Axios destaca que Kress es "una de las pocas directivas con una visión transversal del negocio y una de las figuras más conocidas de la compañía".

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Otro de los nombres internos es Ian Buck, vicepresidente y director general de computación de alto rendimiento de Nvidia.

Buck participó en el desarrollo de CUDA, la plataforma de la tecnológica que ha permitido extender el uso de sus procesadores gráficos a la inteligencia artificial (IA), y también forma parte de la lista de Axios de los que encajan con un sucesor formado en la empresa.

Otros nombres que han aparecido en medios especializados son Jeff Fisher, veterano directivo de Nvidia; Madison Huang, hija de Jensen Huang y directiva del área de IA física, y Nico Caprez, también ejecutivo de la compañía y yerno del cofundador.

Entre los posibles candidatos externos destaca René Haas, consejero delegado de Arm Holdings y antiguo directivo de Nvidia durante siete años.

Bloomberg lo ha incluido entre los perfiles que pueden suceder a Huang, tanto por su experiencia en el sector de los semiconductores como por su conocimiento de la compañía.

El diario británico Financial Times y WSJ incluso han informado de contactos con Haas para explorar su posible incorporación.

Entre los posibles candidatos figuran Johny Srouji, responsable de hardware de Apple, y Lisa Su, consejera delegada de AMD, a quien Bloomberg destaca por su experiencia al frente de uno de los principales competidores de Nvidia.

La lista de Bloomberg incluye a Thomas Kurian, máximo responsable de Google Cloud, y a Chris Malachowsky, cofundador de Nvidia y uno de los responsables históricos de su desarrollo tecnológico.

Entre los candidatos externos mencionados por analistas aparecen también Nikesh Arora, consejero delegado de Palo Alto; Matt Garman, máximo responsable de Amazon Web Services, y Sanjay Mehrotra, consejero delegado de Micron.

Axios también menciona al expresidente ejecutivo de Apple Tim Cook, cuyo nombre fue sugerido públicamente por el presidente estadounidense, Donald Trump, y al antiguo consejero delegado de Intel Pat Gelsinger.