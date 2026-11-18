"Cada vez se pone más en valor esta forma de trabajar, (que es) una colaboración más horizontal dando a los países la capacidad de actuar desde otro rol, (así como) tener otra posición ante los demás países", dijo a EFE la directora del programa de cooperación triangular para América Latina y el Caribe de la Aecid, Nuria Carrero.

Uno de los programas existentes en Panamá es sobre el 'Desarrollo sostenible de las comunidades costeras a través de la apicultura climáticamente inteligente en ecosistemas de manglar', entre el Instituto de Innovación Agropecuaria de Panamá, la Universidad de Santiago de Compostela (España) y la Universidad Nacional de Tumbes (Perú).

El objetivo es "revertir la falta de alternativas económicas sostenibles y la degradación de los manglares (árbol clave frente a la crisis climáticas) en las comunidades costeras mediante la apicultura climáticamente inteligente para su conservación ambiental" en el pueblo de Parita, en la zona central de Panamá, bajo un presupuesto de casi 120.000 euros (130.000 dólares).

El otro programa se llama 'Fortalecimiento de capacidades I+P+P (Innovación + Promoción + Pago) para restaurar suelos degradados en la región oeste del Canal de Panamá' con el Instituto de Suelos de Cuba, la Universidad Santiago de Compostela y el Instituto de Innovación Agropecuaria de Panamá.

Su fin es "mejorar la seguridad alimentaria y la producción de alimentos mediante la mitigación de la degradación de los suelos" en la zona más oeste del país centroamericano, con un monto de casi 100.000 euros (110.000 dólares).

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"Cada uno de los proyectos obviamente tiene unos resultados de desarrollo. Estamos trabajando en prácticamente todas las áreas temáticas que los países tienen priorizados como la ciencia, cambio climático, la seguridad alimentaria, transformación productiva y socioeconómica", señaló a EFE Carrero.

La cooperación española, expertos y las comunidades impactadas de esos proyectos -que están concluyendo tras comenzar en 2024- intercambiaron en Panamá las lecciones aprendidas así como decisiones estratégicas sobre el trabajo mediante esa modalidad de cooperación triangular.

"Hablamos de espacios de diálogo, de intercambio, en los que se comparten experiencias en los que todos aprenden y todos acuerdan. Esta forma de cooperación constituye una de las principales fortalezas de la comunidad iberoamericana", sostuvo Carrero durante su intervención en el evento de cierre de los proyectos.