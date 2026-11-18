En una rueda de prensa, el eurodiputado rumano del Partido Popular Europeo (PPE) Sigfried Muresan defendió que introducir nuevos "recursos propios" en el Marco Financiero Plurianual (MFP) para el periodo 2028-2034 puede ser la "solución" frente a la negativa de muchos Estados miembros a aumentar sus contribuciones al presupuesto comunitario.

"Creemos que el debate en el Consejo (entre los países) se centra demasiado en recortes y debería hacerlo más en los ingresos, en cómo generar los ingresos necesarios para financiar nuestras prioridades. Y por eso los recursos propios son esenciales", expresó Muresan.

El eurodiputado democristiano señaló, por las comparecencias públicas y sus intercambios con Costa, que el presidente del Consejo Europeo está "comprometido" con la tarea de encontrar nuevas fuentes de ingresos porque "entiende totalmente" que es "la única forma de financiar de manera suficiente" a la UE durante los próximos años.

El ex primer ministro portugués se comprometió, tras la cumbre de líderes en octubre, a trabajar en una nueva "cesta" de impuestos que financien las cuentas comunes, tras escuchar a muchas capitales su negativa a aumentar el dinero que transfieren al bloque para financiar sus programas.

"Por eso los recursos propios pueden resolver el problema financiero ahora, pero también añadirían predictabilidad, sostenibilidad y transparencia en el largo plazo", subrayó Muresan, quien recordó que la Eurocámara ya ha propuesto una tasa digital e impuestos a los criptoactivos y el juego en línea que, conjuntamente, podrían recaudar hasta 32.000 millones al año.

Unite al canal de ABC en WhatsApp

A estas tres ideas se suman las otras cinco planteadas hace año y medio por Bruselas y que por ahora no han conseguido el apoyo de las capitales: transferir a la UE una parte de los ingresos del sistema de comercio de emisiones de CO2 y de los ingresos procedentes del arancel climático del bloque e impuestos sobre el tabaco, los residuos electrónicos y las empresas.

"Parecemos casi un disco rayado (...) pero es esencial que esté sobre la mesa en los próximos días una cesta o paquete de recursos propios que permita afrontar los desafíos que tenemos por delante", añadió su compañera en el equipo negociador, la eurodiputada portuguesa de los Socialistas y Demócratas (S&D) Carla Tavares.

Con respecto al tamaño del futuro MFP, tanto Muresan como Tavares advirtieron de que los recortes que valoran los Estados miembros van en contra de las exigencias del Parlamento Europeo y cargaron, por ejemplo, contra el borrador que planteó Irlanda en octubre y que incluía un recorte del 8 % contra la propuesta original de la Comisión Europea, que ascendía a 1,76 billones para siete años.

La propuesta irlandesa fue rechazada por países como Alemania, Austria, Países Bajos o los nórdicos, que consideraron que estos recortes eran "insuficientes", al tiempo que fue criticada por la veintena de socios que reclaman un presupuesto más ambicioso, como España o Italia.

Francia, por su parte, también rechaza aumentar su contribución al presupuesto de la UE pero pone el acento en la necesidad de encontrar nuevas fuentes de financiación, una condición 'sine qua non' para París.

Con este contexto, el portugués Costa desvelará este sábado, 21 de noviembre, la propuesta que evaluarán los jefes de Estado y de Gobierno del bloque en una cumbre extraordinaria convocada para los días 26 y 27 de este mes.

El objetivo de los Veintisiete sigue siendo llegar a un acuerdo sobre el nuevo MFP antes de que acabe el año -probablemente en la cumbre de diciembre-, lo que permitiría después iniciar las negociaciones con la Eurocámara.