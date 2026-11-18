Según informó la Fundación Dalí este miércoles, la obra, de 1920, es un pastel sobre cartón que Dalí pintó cuando tenía 16 años y ha sido comprado recientemente a una colección privada.

El cuadro podrá verse en la Sala de las Pescaderías del Teatro-Museo de Figueres (noreste de España), junto a los retratos del padre y la hermana del pintor, aunque solo se expondrá durante seis meses debido a la fragilidad de los dibujos sobre papel.

La presencia pictórica de Felipa Domènech en la obra de su hijo se concentra en sus años de formación, aunque su impacto atraviesa todo el trabajo posterior.

Salvador Dalí dedicó dos retratos a su madre que constituyen un testimonio del proceso de aprendizaje del artista y de la construcción de su universo afectivo.

Este cuadro recién adquirido muestra un lenguaje académico con clara voluntad de fidelidad al modelo, mientras que el otro es un óleo de 1918 que se encuentra en manos privadas.