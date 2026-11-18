Estas cifras oficiales no recogen el incremento de los precios en el mayoritario -y mejor abastecido- mercado informal, donde este dato podría alcanzar los tres dígitos, según expertos independientes y contrastan con la percepción general de claras subidas ligadas al bloqueo petrolero y a las sanciones secundarias impuestas por EE.UU. este año.

Por categorías, destaca el aumento interanual de Bebidas Alcohólicas y Tabaco (62,66 %), seguido de Alimentos y bebidas no alcohólicas (50,72 %); y de Restaurantes y hoteles (43,89 %).

El repunte de los precios, especialmente de productos básicos ocurre en medio de la grave crisis económica que atraviesa el país caribeño desde hace más de seis años, marcada también por años de deficiente gestión del Gobierno de La Habana.

Solo como ejemplo, un cartón de huevos en la isla cuesta unos 3.600 pesos CUP (unos tres dólares al cambio informal) en un país donde el salario estatal promedio se situó en agosto en los 7.354 pesos (unos siete dólares).

Por categorías, destacan las alzas interanuales de bebidas alcohólicas y tabaco (62,66 %), alimentos y bebidas no alcohólicas (50,72 %) y restaurantes y hoteles (43,89 %), seguidas de muebles y artículos para el hogar (26,77 %), transporte (24,99 %), bienes y servicios diversos (24,31 %) y servicios de la vivienda (22,69 %).

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Las categorías con menor subida fueron salud (0,27 %) y comunicaciones (0,83 %), según el informe de la ONEI.

Los cubanos sufren, además de los prolongados apagones diarios, la paralización casi total del transporte público, los hospitales apenas ofrecen algunos servicios mínimos y una dolarización de la economía.

El país caribeño acumula entre 2020 y 2025 una severa contracción de más del 15 % y organismos internacionales como la Comisión Económica para América Latina y el Caribe (CEPAL) indican que este 2026 la isla registrará la peor contracción económica de la región, con una caída proyectada del 10,3 % en su Producto Interior Bruto (PIB).