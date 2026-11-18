Así lo confirmó en su cuenta en X el director general de la OMS, Tedros Adhanom Ghebreyesus, tras la reunión este martes del comité de emergencia sobre esta crisis, que desde la declaración de la emergencia el 17 de mayo debe reunirse trimestralmente para hacer un seguimiento del brote.

"Hacemos un llamamiento a la cooperación de todos los gobiernos y socios para seguir intensificando la respuesta y movilizar los recursos necesarios para proteger a las comunidades durante los próximos meses", subrayó Tedros.

También urgió a que se proteja al personal sanitario, los centros de atención y todos los equipos que participan en la respuesta en las comunidades afectadas, muchas en zonas en conflicto y donde la OMS ya ha denunciado numerosos ataques a trabajadores de la salud.

En el inicio de la reunión del comité de emergencia, Tedros expresó su preocupación por que dos tercios de las muertes se sigan produciendo fuera de los centros de tratamiento, lo que parece indicar que muchas infecciones se siguen detectando demasiado tarde y que el seguimiento de los contactos aún es insuficiente.

Tedros expresó el martes también su preocupación por las restricciones a los viajes que algunos países han impuesto a pasajeros procedentes de zonas afectadas, unas medidas que, señaló, "obstaculizan la respuesta, perjudican los medios de subsistencia y disuaden a los países de notificar rápidamente los brotes".