La votación llega un día después de que el pleno eligiera a Matan Kahana, del partido Yashar! (¡Recto!), como nuevo presidente de la Cámara en sustitución de Amir Ohana, del Likud. Esa elección dio al bloque opositor el control del orden del día y de la tramitación de las propuestas legislativas.

Los proyectos para revertir los cambios en el comité de selección de jueces y la ley que debilita al fiscal general salieron adelante por 63 votos frente a 47, y la derogación de la reforma de los medios del ministro de Comunicaciones en funciones, Shlomo Karhi, por 63 frente a 49, según los diarios Haaretz y The Times of Israel.

Los proyectos deberán pasar aún por comisiones especiales y otras tres lecturas en el pleno antes de convertirse en ley.

"Estas leyes de derogación no pretenden destruir, sino reparar; pretenden borrar cuatro años destructivos y divisivos", afirmó la diputada de Los Demócratas Efrat Rayten.

Según Haaretz, el ministro de Justicia en funciones, Yariv Levin, del Likud de Netanyahu artífice de la reforma, criticó la rapidez del proceso y aseguró que "no hay forma de deshacer lo que se ha descubierto" sobre el sistema judicial.

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Los diputados del bloque opositor y de las formaciones de mayoría palestina Raam y Lista Conjunta abandonaron después el pleno durante la votación de dos proyectos del diputado del Likud Ofir Katz, que salieron adelante sin votos en contra, según ambos medios.

El primero retiraría los derechos parlamentarios y el salario a los diputados que se nieguen a reconocer a Hamás como organización terrorista, una iniciativa que, según The Times of Israel, parece dirigida contra Raam y la Lista Conjunta.

El segundo prohibiría, según el diario, impedir que se coloquen tefilín (filacterias que usan los judíos para rezar) en espacios públicos y centros educativos.

"No tomaremos parte en el teatro político del Likud", afirmó en un comunicado Yashar!, el partido de Eisenkot, que calificó las propuestas de "intento bochornoso" de provocar una reacción.

La reforma judicial, que el Gobierno de Netanyahu impulsó desde 2023, provocó durante meses multitudinarias protestas en Israel.

Netanyahu, primer ministro en funciones desde las elecciones del 27 de octubre, insiste en formar un Gobierno "de unidad" sionista apuntalado por los ultraortodoxos y sin partidos árabes.