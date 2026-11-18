"La citada directriz protege a los periodistas en el desempeño de sus funciones profesionales y no exime, ni pretendía eximir, a los llamados creadores de 'reels' e 'influencers' de las redes sociales, ni a elementos indisciplinados", señaló la Policía en una declaración jurada recogida por el portal especializado Bar and Bench.

El documento responde a las demandas presentadas por organizaciones como la Unión de Periodistas de Delhi, que denunciaron la detención y las agresiones contra reporteros de medios como The Hindu, The Indian Express o The Caravan durante las movilizaciones.

El Supremo había ordenado el 11 de octubre que los periodistas y otros profesionales pudieran desempeñar sus funciones sin obstáculos, después de recibir denuncias sobre las actuaciones policiales durante las protestas.

Según el testimonio policial, algunos participantes en las "protestas ilegales" eran creadores de contenido que grababan vídeos para YouTube portando cámaras y micrófonos, lo que dificultaba a los agentes distinguir entre periodistas y creadores de vídeos.

"La distinción se destaca para explicar las dificultades prácticas a las que se enfrenta el personal policial al gestionar las protestas", señaló el documento.

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La Policía aseguró que cualquier reportero retenido por un error de identificación fue puesto en libertad una vez verificadas sus credenciales y sostuvo que todavía debe determinarse si los creadores de contenido pueden ser considerados periodistas.

No obstante, reconoció que la ausencia de acreditación oficial no impide por sí sola ejercer el derecho a recoger y difundir información.

Las autoridades también afirmaron que las grabaciones de las cámaras de seguridad no permitieron corroborar cuatro denuncias de presunto acoso sexual contra mujeres periodistas presentadas durante las movilizaciones.

Las protestas, que exigían la dimisión del jefe de la Comisión Electoral, Gyanesh Kumar, por presuntas irregularidades en la revisión del censo electoral, vivieron sus jornadas más críticas los días 10 y 11 de octubre, cuando las autoridades restringieron las concentraciones en la capital y detuvieron temporalmente a miles de manifestantes.