La electrificación limpia "es exactamente lo que Europa necesita y también debería estar en el centro de un acuerdo, si logramos alcanzarlo", declaró en una rueda de prensa en Antalya Hoekstra, tras rechazar públicamente el martes el primer borrador de la presidencia turco-australiana, que apuesta por la electrificación de los sistemas energéticos globales del 35 % hasta 2035.

"Según mi experiencia en este tipo de negociaciones, a mitad de la última semana es imposible decir dónde estaremos exactamente dentro de unas 48 horas o quizá más", agregó.

Ayer, martes, la UE rechazó el primer borrador publicado el lunes por la copresidencia de Turquía y Australia y criticó que el documento se haya convertido en una "lista de deseos" al incluir nuevos debates sobre financiación y comercio.

Poco después de este rechazo, el ministro de Medio Ambiente de Brasil, João Paulo Capobianco, reclamó. al equipo comunitario que ejerciera el liderazgo en la COP31 de Antalya (Turquía).