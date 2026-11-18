La vicepresidenta participará en el encuentro en ejercicio temporal de la Presidencia de Ecuador, durante la licencia del presidente ecuatoriano, Daniel Noboa, autorizada por la Asamblea Nacional, para realizar campaña electoral con miras a los comicios locales del próximo 29 de noviembre.

El encuentro, en República Dominicana, permitirá a Ecuador compartir experiencias de gestión pública y explorar iniciativas de cooperación con otros países de la región, señaló la Vicepresidencia en un comunicado.

En materia de primera infancia, el país impulsará el diálogo sobre políticas que integren la atención en salud, nutrición y desarrollo infantil desde los primeros años de vida.

Esta agenda internacional se complementa con el trabajo que la vicepresidenta María José Pinto desarrolla en territorio nacional, en cumplimiento de la delegación presidencial para coordinar y articular las políticas públicas de primera infancia y prevención de la desnutrición crónica infantil.

Como parte de esa labor, la Vicepresidenta ha recorrido zonas afectadas por las lluvias asociadas al fenómeno de El Niño para conocer las necesidades de las familias y coordinar la respuesta institucional.

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De esta manera, el Gobierno Nacional articula la agenda internacional con las prioridades de atención en el territorio, promoviendo la cooperación regional y fortaleciendo las acciones para proteger a las familias ecuatorianas, especialmente a quienes requieren mayor atención y protección durante la primera infancia, finalizó el escrito.