"Casi todos los participantes consideraron que, conforme a sus proyecciones de referencia para la inflación y el mercado laboral, resultaría probablemente apropiado adoptar nuevas medidas para elevar el rango objetivo de la tasa de los fondos federales", muestran las actas de la reunión que celebró el Comité Federal de Mercado Abierto (FOMC) los pasados 27 y 28 de octubre.

En aquel encuentro, la Fed decidió mantener sin cambios el referencial, que se encuentra en una horquilla entre el 3,75 y el 4 %, después de que en su encuentro de septiembre lo incrementara en un cuarto de punto, en lo que supuso la primera subida de tipos desde julio de 2023.

Las minutas añaden que las opiniones de la mayoría de economistas del FOMC estuvo "en consonancia con el 'Resumen de proyecciones económicas' de septiembre", el cual apuntaba a un tipo de interés medio del 4,1%, lo que implicaría que la mayor parte de miembros se inclinaría por una subida del precio del dinero del 0,25 % en diciembre.

No obstante, "un par de participantes en la reunión señalaron que un incremento superior a 25 puntos básicos podría ser objeto de consideración en la próxima reunión si los datos de inflación que se recibieran resultaran desfavorables", apunta el extracto de la reunión.

Uno de los miembros de la Junta de Gobernadores de la Fed, Christopher Waller, dijo en público recientemente que la entidad emisora debería considerar una subida de medio punto porcentual en su próxima reunión debido a que, según él, los niveles de inflación no evolucionan de manera positiva.

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Debido al cierre del Gobierno Federal en octubre de 2025, no se pudieron publicar datos interanuales de inflación para el mes pasado, pero en todo caso, entre julio y septiembre la inflación media a nivel interanual se situó de media en el 3,5 %, por encima del 2 % que se marca como objetivo la Fed, debido en parte al encarecimiento de los combustibles por la guerra de Irán.

El FOMC celebrará su próxima reunión de política monetaria el 8 y 9 de diciembre.