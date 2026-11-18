Titulada 'Fragmentos, citas y paisajes', la muestra reúne quince pinturas y esculturas creadas entre 1940 y 1976 que podrán visitarse hasta el próximo 14 de febrero en la sala de exposiciones de la Embajada de España en Italia, ubicada en la céntrica Piazza Navona.

Se trata de obras que pertenecen a la colección de arte contemporáneo de la Fundación "la Caixa" y que representan un testimonio del contexto histórico y cultural en el que fueron creadas.

"A pesar de todo, los artistas encuentran siempre la manera de superar, entender y explicar su momento histórico", explicó a EFE Òscar Pina, comisario de esta exposición y responsable de contenidos de ArtHub y Colección de la Fundación "la Caixa".

Para Pina, el arte español de aquella época demuestra que la creación artística es capaz de superar "las limitaciones de su tiempo" y las restricciones políticas, incluso en un contexto marcado por las consecuencias de la Guerra Civil y la posterior dictadura franquista.

El recorrido de la muestra comienza con obras de Joan Ponç y Modest Cuixart, integrantes de "Dau al Set", uno de los primeros grupos artísticos que se alejaron del academicismo promovido por el régimen para explorar lenguajes cercanos al surrealismo.

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Y continúa con "Alborada" (1952), de Pablo Palazuelo, referente de la abstracción geométrica española, y esculturas de Jorge Oteiza, Martín Chirino y Eduardo Chillida, que buscaron nuevas formas de expresión a través del espacio y los materiales.

También hay lugar para el informalismo, con creaciones de artistas como Luis Feito, Manuel Millares, Gustavo Torner y Antoni Tàpies, protagonistas de la renovación artística española de mediados del siglo XX.

El itinerario concluye con "Vers l'évasion" (1972), de Joan Miró, y "Menina-Miró" (1976), de Equipo Crónica, una reinterpretación entre irónica y pop de las célebres meninas de Velázquez que, según el comisario, combina la tradición pictórica española y su carga política con el universo visual de Miró.

Con todo, estas obras reflejan el desafío de aquella generación de construir, según Pina, un "vocabulario moderno" sin renunciar a una tradición artística que abarca desde las pinturas de Altamira hasta Velázquez, Goya y el románico catalán.

Este encuentro entre pasado y modernidad adquiere un especial significado en la capital italiana, donde las obras se exhiben tras los grandes ventanales del histórico Palacio de Santiago de los Españoles, abiertos a Piazza Navona y a la vista de los miles de turistas que visitan Roma.

Exponer junto a la riqueza artística de Roma supone "un reto, pero un privilegio", reconoció el comisario, quien considera que la belleza de la sala y su ubicación convierten esta parada en una ocasión muy especial para todo aquel que se acerque a admirarla.

La colección forma parte de un acuerdo entre la Fundación "la Caixa" y el Ministerio de Asuntos Exteriores español para difundir el arte contemporáneo nacional en distintas sedes diplomáticas europeas.

Así, tras una primera parada en Berlín, Roma acoge ahora esta selección de obras itinerante que continuará su recorrido por otras capitales como Bruselas, París, Londres o Dublín hasta 2028, cuando espera cruzar el charco y llegar a Latinoamérica.