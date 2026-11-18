Uno de los promotores de la iniciativa es el senador Leonardo Roca, quien junto al diputado supraestatal Mario Herrera, también de Libre, tomó contacto con la Fundación Aliados de Israel (IAF, en inglés) hace casi un año y desde entonces trabajó para establecer este "caucus".

Roca dijo a EFE que entre los objetivos del grupo están la "consolidación de los valores de occidente, el respeto a la familia", así como la lucha contra el narcotráfico y el terrorismo "en todas sus vertientes".

"Uno de los principales objetivos es también que se reconozca al Estado de Israel", sostuvo el senador, quien es copresidente del grupo junto al diputado Herrera.

También señaló que el establecimiento del grupo permitirá una "coordinación interparlamentaria a nivel internacional" con los más de 1.700 legisladores de "diferentes partes del mundo" que son cercanos a la IAF.

Inicialmente, el grupo en Bolivia está integrado por ocho parlamentarios, por ahora todos de Libre, si bien Roca indicó que se hará "una invitación abierta" a participar en el mismo a legisladores de otras fuerzas que "crean en los valores de occidente, el respeto irrestricto al proyecto de vida del prójimo" en "una alianza para reconocer al Estado de Israel".

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En sus redes sociales, el senador mencionó que el grupo también será una "plataforma" para "impulsar legislación contra el antisemitismo y el terrorismo" y "ampliar la cooperación parlamentaria entre ambas naciones".

En junio pasado, se realizó en Buenos Aires una conferencia de legisladores latinoamericanos organizada por la IAF, en la que participaron el presidente de Argentina, Javier Milei, y el senador y excandidato presidencial brasileño Flávio Bolsonaro, recordó Roca, quien también estuvo en ese encuentro.

La IAF señaló en un comunicado de prensa que el grupo en Bolivia es el "caucus número 69 a nivel mundial" y que su creación tuvo lugar "en un momento histórico para las relaciones bilaterales, tras el restablecimiento formal de los vínculos diplomáticos entre Bolivia e Israel".

En octubre de 2023, el Gobierno del izquierdista Luis Arce (2020-2025) rompió relaciones con Israel al considerar "agresiva y desproporcionada" la ofensiva militar contra la Franja de Gaza, y en varias ocasiones expresó su respaldo a la causa de Palestina.

El Gobierno de Rodrigo Paz, que asumió el poder el 8 de noviembre de 2025, restableció en diciembre pasado las relaciones diplomáticas con Israel y en marzo retiró al país del 'Grupo de La Haya', una organización de países en defensa de Palestina.

Como otra muestra de acercamiento, el actual Ejecutivo retiró en diciembre el requisito de visa para visitantes de Israel, dispuesto en 2014 por el entonces Gobierno de Evo Morales (2006-2019), que consideraba a Israel un Estado "terrorista" por sus acciones en Gaza.