"Queridos hermanos, contemplemos los amplios portales, arcos, balcones y ventanas de la Basílica, que se abre a la Plaza y al mundo con una invitación universal: '¡Vengan, entren, disfruten!'. En una palabra: '¡Crean!'", exhortó el pontífice durante la homilía que pronunció en la misa para conmemorar la efeméride.

Según el papa, la basílica Vaticana "refleja una vocación perenne de acogida, para que el mayor número de personas encuentre lugar en la Iglesia" y "es prueba y memoria de la hospitalidad católica, que encuentra su síntesis aquí en Roma, como signo de esperanza para el mundo entero".

León XIV presidió esta tarde la solemne misa de conmemoración de la consagración de la basílica vaticana, "un acto solemne que nos concierne a todos, porque la vida de Jesús habita siempre este templo, precisamente en el acontecimiento más importante que aquí tiene lugar: la celebración de la Eucaristía".

"Este sacramento es la mayor obra maestra que se pueda contemplar, ya sea en San Pedro o en la iglesia más pequeña del mundo", agregó.

El pontífice recordó que "la Iglesia existe y recorre la historia" para servir a Jesucristo "presente en cada hombre y mujer" y contra ella, dijo citando el Evangelio de San Mateo, "los poderes del abismo no la vencerán".

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La ceremonia de este miércoles conmemoró el 'reinicio' histórico del templo, consagrado el 18 de noviembre de 1626 por el papa Urbano VIII tras 120 años de obras y 20 pontificados.

Aquella colosal reconstrucción renacentista, impulsada por Julio II en 1506 sobre la antigua basílica paleocristiana de Constantino, contó con genios como Bramante, Rafael, Miguel Ángel —autor de su emblemática cúpula— o Carlo Maderno, como recordó el papa.

El pontífice inició su homilía destacando que visitar la basílica de San Pedro siempre despierta emoción: "nos invade el asombro producido por la sacralidad de la fe, por la fuerza de la historia, por la belleza del arte".

"Sin embargo, todo esto descansa sobre una tumba pobre: la del Pescador de Galilea, Simón hijo de Jonás. ¿Por qué este lugar de sepultura se ha convertido en uno de los monumentos más célebres de todo el mundo, en el corazón de la catolicidad?", se preguntó León XIV.

El papa aprovechó su primera misa después de su viaje apostólico a Latinoamérica para lanzar un mensaje frente a los males del mundo y dijo, citando el evangelio de San Mateo, que contra la Iglesia "los poderes del abismo no la vencerán".

"La guerra no prevalece mientras proclamemos la paz; la miseria no predomina mientras demos testimonio de la caridad; el error no vence mientras enseñemos la verdad. La desesperación no prevalecerá mientras proclamemos la salvación a todos en el nombre de Jesús", afirmó León XIV.