"Estoy dispuesta a trabajar en una coalición en torno a Jean-Luc Mélenchon", declaró Tondelier en una entrevista en el informativo de la noche de France 2, donde consideró que la convergencia entre ambas formaciones es "manifiesta".

La dirigente ecologista destacó que los dos partidos ya votan conjuntamente el 86 % de las enmiendas en la Asamblea Nacional y reconoció que la dinámica política de Mélenchon es "innegable", ya que las encuestas le dan como favorito para disputar el duelo final al Elíseo el 2 de mayo próximo frente a la ultraderechista Marine Le Pen.

"Si los insumisos tienen voluntad de abrir un trabajo de coalición, existe un camino posible para trabajar juntos", aseguró Tondelier, que estimó que ambas formaciones disponen de aproximadamente una semana para avanzar en las negociaciones.

La candidata señaló que las prioridades son alcanzar un acuerdo de gobierno, definir un programa común y establecer una estrategia compartida de campaña.

El acercamiento entre ecologistas e insumisos se produce justo el mismo día en que Le Pen y Mélenchon se anclan como los dos candidatos que se clasificarían en la primera vuelta del 18 de abril para la segunda del 2 de mayo en las presidenciales en todos los escenarios analizados por un sondeo Ifop-Fiducial.

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Le Pen, líder de Agrupación Nacional (RN), obtendría entre el 32 % y el 36 % de los votos, frente a entre el 17 % y el 19,5 % de Mélenchon, según la encuesta realizada para TF1, LCI, Le Figaro y Sud Radio.

El líder de LFI registra sus mejores resultados entre los jóvenes de 18 a 24 años, con un 41 % de intención de voto, mientras que Le Pen alcanza el 47 % entre los obreros y el 40 % entre los electores de 50 a 64 años.