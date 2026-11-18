El canciller alemán, Friedrich Merz, el presidente francés, Emmanuel Macron, y el primer ministro británico, Andy Burnham, convocan en la capital germana a los aliados de Ucrania en un encuentro en el que participará el presidente del país invadido, Volodímir Zelenski, y en el que EE.UU. estará "estrechamente implicado", según dijeron a EFE fuentes del Gobierno germano.

Jefes de Estado y de Gobierno y ministros de 37 países de la Coalición de Voluntarios, que apoya desde 2025 a Ucrania, entre ellos los primeros ministros de Italia y de Polonia, Giorgia Meloni y Donald Tusk, respectivamente, además de los responsables de la Comisión y el Consejo Europeos, Ursula von der Leyen y António Costa, y el secretario general de la OTAN, Mark Rutte, acudirán a la cumbre.

De esta manera estarán representados al completo los líderes del llamado "E5" y de la UE y la OTAN, los designados para ser la voz de Europa en las negociaciones con Rusia que los emisarios estadounidenses, Steve Witkoff y Jared Kushner, anunciaron hace una semana que se celebrarían próximamente a fin de abordar una eventual "ampliación" de la arquitectura de seguridad europea.

"Tras la última reunión de negociaciones celebrada en Abu Dabi, se tratará de coordinar los próximos pasos" de cara a conversaciones directas con Rusia, indicó el Gobierno germano.

La jefa de la diplomacia comunitaria, Kaja Kallas, que no está en el grupo de representantes designado a negociar con Rusia, participará no obstante en la cumbre de Berlín.

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La cita se celebrará después de un encuentro sin precedentes el mismo jueves entre los presidentes estadounidense, Donald Trump, chino, Xi Jinping, y ruso, Vladímir Putin, en un complejo de lujo en Shenzhen, una reunión que los europeos observarán muy de cerca.

La cumbre de Berlín también se centrará en las garantías de seguridad para Ucrania, una vez haya un alto el fuego sostenido, y el apoyo militar y financiero continuado a Ucrania.

El Gobierno alemán subraya que el desenlace de la guerra de agresión de Rusia tendrá una influencia decisiva y duradera en la arquitectura de seguridad europea, por lo que la seguridad de Ucrania está indisolublemente vinculada a la seguridad del espacio euroatlántico.

La cumbre servirá para reafirmar la disposición europea "a ofrecer garantías de seguridad sólidas y jurídicamente vinculantes" tras un alto el fuego.

En este contexto, tiene lugar desde el día 9 y hasta el 22 en Polonia el primer ejercicio de fuerzas de once aliados de la Coalición de Voluntarios, incluida España, que operan bajo la Fuerza Multinacional para Ucrania destinada, entre otras cosas, a apoyar el fortalecimiento de las Fuerzas Armadas ucranianas.

Esta fuerza se desplegaría a petición de Ucrania una vez cesen las hostilidades, algo que rechaza Rusia tajantemente.

"Se trata de apoyar a las fuerzas armadas ucranianas después de un alto fuego y de seguir facilitando formaciones y adiestramiento", señalaron otras fuentes diplomáticas europeas.

"Nuestro objetivo como europeos es asegurarnos de que sean capaces de disuadir a Rusia en el futuro", recalcaron y se mostraron escépticos con respecto a la disposición real de Rusia de poner fin a la guerra, porque "su objetivo en Ucrania no es solo territorial, sino también político, y su intención es convertir a Ucrania en un Estado vasallo para impedir que consolide su democracia y sobre todo una política exterior independiente", opinaron.

Por otra parte, la cumbre en Berlín abordará el apoyo financiero a Ucrania ante la proximidad del invierno y la continuidad de los ataques rusos contra las ciudades ucranianas.

Esto afecta, en particular, al apoyo en el ámbito de la defensa aérea militar, como drones interceptores, así como al desarrollo de capacidades de ataque en profundidad a la retaguardia rusa.

También incluye la ayuda civil, especialmente la asistencia energética y el apoyo para afrontar el invierno.

Una base fundamental para ello son el compromiso de la OTAN de proporcionar 140.000 millones de euros en ayuda militar para 2026 y 2027, así como el préstamo de apoyo de la UE a Ucrania por valor de 90.000 millones de euros para el mismo período, pero Merz insiste en que la carga del apoyo financiero debe repartirse entre todos los aliados.