Jeffries obtuvo 251 de los 262 votos lo que lo sitúa por encima de los 218 votos que marcan la mayoría necesaria para ganar en la votación definitiva que se celebrará en la Cámara de Representantes el 3 de enero, cuando se constituya el nuevo Congreso que salió de las urnas en las elecciones de medio mandato.

La votación de este miércoles, secreta y en una reunión a puerta cerrada, es más un acto simbólico que muestra que la mayoría de los demócratas en la Cámara lo apoyan.

Jeffries, que sustituyó a Nancy Pelosi en el cargo, ha ejercido de líder de la minoría demócrata desde el 3 de enero de 2023.

La votación de ese miércoles, en la que Jeffries obtuvo solo 11 votos en contra, muestra que no hay una oposición organizada a Jeffries en las filas demócratas, ya que, hasta el momento, solo algunos legisladores han mostrado abiertamente su oposición, como Angela Gonzales-Torres, congresista por California, y Don Leonard, representante por Ohio.

En la votación del 3 de enero cada miembro de la Cámara de Representantes deberá ponerse de pie y anunciar su voto en una ceremonia pública.

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Mientras que en la Cámara de Representantes el liderazgo parece ya consolidado, en el Senado sí parece haber disputas abiertas, ya que el senador por Maryland Chris Van Hollen ha decidido postularse frente al actual líder demócrata en la Cámara Alta, Chuck Schumer, en una elección a puerta cerrada y mediante voto secreto que se celebrará el próximo 1 de diciembre.