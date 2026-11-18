El ensayo se realizó en el Grupo Aéreo Número 8, la base de la Fuerza Aérea del Perú situada en la portuaria provincia del Callao, junto al aeropuerto internacional Jorge Chávez, de Lima.

Los equipos especiales de Perú y Ecuador llevaron a cabo este ejercicio para fortalecer sus capacidades de respuesta, coordinación táctica e interoperabilidad frente a amenazas complejas, según informó el Ministerio de Defensa en un comunicado.

La actividad recreó una situación de crisis en la que pasajeros de un avión comercial fueron retenidos como rehenes, poniendo a prueba la capacidad de los comandos para planificar, coordinar y ejecutar procedimientos tácticos orientados a la protección de vidas humanas.

El simulacro fue organizado por el Comando de Operaciones Terrestres (Cote) junto a la Primera Brigada de Fuerzas Especiales del Ejército del Perú y una delegación militar ecuatoriana que reúne a personal especializado de ambos países para perfeccionar procedimientos operacionales e intercambiar experiencias.

Durante las jornadas de entrenamiento de estos grupos, los efectivos desarrollan ejercicios de puntería avanzada, combate cercano, operaciones en ambientes urbanos, asalto aéreo y simulaciones de rescate de rehenes en aeronaves y vehículos de transporte de pasajeros.

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"La simulación de rescate de rehenes en una aeronave comercial constituye uno de los escenarios de mayor relevancia del entrenamiento, por la complejidad de intervenir en espacios confinados y la necesidad de aplicar procedimientos orientados a preservar la integridad de las personas involucradas", detalló el Ministerio peruano.

Agregó que la preparación de los soldados constituye "una inversión estratégica en la seguridad del Perú" y cada ejercicio fortalece las competencias profesionales del personal militar y contribuye al desarrollo de capacidades especializadas frente a amenazas complejas.

Además, el Ministerio de Defensa expresó que Delta 2026 representa una expresión concreta de la hermandad entre Perú y Ecuador, pues ambos ejércitos comparten conocimientos, experiencias y procedimientos que contribuyen a consolidar la confianza mutua, la interoperabilidad y la cooperación militar en beneficio de la paz y estabilidad regional.

En octubre pasado se cumplieron 28 años de la firma de los Acuerdos de Paz de Brasilia que pusieron fin a un largo conflicto limítrofe entre Ecuador y Perú que llevó a varias guerras entre ambos países a lo largo siglo XX, la última de ellas la Guerra del Cenepa en 1995.