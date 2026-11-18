Los hermanos Dardenne serán invitados de honor en la 39ª ceremonia de los Premios de Cine Europeo que tendrá lugar el 16 de enero próximo en Atenas.

Los Dardenne, dos de los cineastas belgas más aclamados a nivel internacional, llevan más de cuatro décadas explorando lo que significa vivir en una sociedad marcada por la desigualdad, la migración y la presión económica, destaca el comunicado.

El paisaje y las realidades sociales de la región industrial de Lieja, en Valonia, en la que se encuentra su ciudad natal, Seraing, se convirtieron en una parte importante su cine, al proporcionar tanto el escenario como el entorno social de muchas de sus películas.

Jean-Pierre Dardenne estudió Arte Dramático en el Instituto de las Artes de Difusión de Bruselas, donde tuvo como profesor al dramaturgo y director francés Armand Gatti, a través del cual los hermanos se iniciaron en el cine y comenzaron a documentar las vidas y experiencias de las personas de su comunidad local.

Tras iniciar su carrera a finales de la década de 1970, los Dardenne se consolidaron como documentalistas a través de su productora Dérives y desarrollaron una obra sustancial que se distingue por su intimidad, precisión y gran atención a las vidas de la gente corriente, subraya la EFA, que señala que estos primeros documentales sentaron las bases de su compromiso duradero con el cine socialmente comprometido.

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En 1987, los hermanos rodaron su primer largometraje,'Falsch', una adaptación de una obra teatral de René Kalisky sobre el último superviviente de una familia judía asesinada durante el Holocausto y en 1994 fundaron la productora Les Films du Fleuve.

Sus primeras películas de ficción siguieron desarrollando la relación entre la observación documental y el cine narrativo, pero fue con 'La promesa' ('La promesse', 1996), ambientada en el mundo industrial de Lieja y que narra la historia de un adolescente aprendiz de mecánico cuyo padre está involucrado en la explotación de trabajadores indocumentados, cuando su enfoque cinematográfico característico se consolidó plenamente.

La película les valió a los hermanos el reconocimiento internacional y definió su forma de abordar los dilemas de la clase trabajadora y el deterioro de las redes de protección social.

Tres años más tarde, lograron un éxito internacional aún mayor con 'Rosetta' (1999), una película que les consolidó como uno de los cineastas más destacados del cine europeo contemporáneo, y que les valió su primera Palma de Oro en 1999 del Festival de Cannes.

Su segunda Palma de Oro les llegó con 'El niño' ('L'enfant', 2005), tras lo cual siguieron el premio al mejor guión con 'El silencio de Lorna' ('Le silence de Lorna', 2008); el Gran Premio con 'El niño de la bicicleta' ('Le gamin au vélo', 2011); la mejor dirección con 'El joven Ahmed' ('Le Jeune Ahmed', 2019); el Premio del 75º Aniversario de Cannes con 'Tori y Lokita' ('Tori et Lokita', 2022); y el galardón al mejor guión y el Premio del Jurado Ecuménico con 'Recién nacidas' ('Jeunes mères', 2025).

Su obra ha sido galardonada además en repetidas ocasiones por la Academia de Cine Europeo.

Así, en 1997, 'Gigi, Monica... y Bianca' ('Gigi, Monica... et Bianca'), producida por los hermanos Dardenne, recibió el premio al mejor documental; en 2011, 'El niño de la bicicleta' les valió el galardón al mejor guionista; 'El silencio de Lorna' fue distinguida con el Premio Lux del Parlamento Europeo en 2008; y por 'Dos días, una noche' ('Deux jours, une nuit'), Marion Cotillard obtuvo en 2015 el galardón a la mejor actriz.

La EFA recuerda que los hermanos Dardenne han recibido algunos de los mayores reconocimientos del cine europeo e internacional y su obra ha sido elogiada "no solo por su calidad artística, sino también por su compromiso constante con cuestiones como la desigualdad social, la migración, el trabajo, la familia y la dignidad humana".