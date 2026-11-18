Sus líderes, el socialista Pedro Sánchez y el conservador Alberto Núñez Feijóo, se preparan hoy para el debate electoral cara a cara de este jueves, transmitido por televisión, radio y canales digitales.

Sin dejar de atender a los medios y al periodismo tradicionales, el Partido Socialista (PSOE) y el Partido Popular (PP) recurren cada vez más a la inteligencia artificial, las redes sociales y otros recursos de internet para llegar a la mayor cantidad de electores.

Sus dirigentes se dejan entrevistar por comunicadores que no son periodistas, como humoristas y 'youtubers', pero que tienen una elevada audiencia. Incluso se sinceran en algún caso sobre su familia, sentimientos, valores y principios personales que guían su vida.

En la izquierda, el PSOE busca electores no solo de esa ideología, sino también de centro, incluso conservadores que renieguen de un pacto de gobierno con el partido Vox (extrema derecha) la legislatura próxima, como una mayoría de encuestas apunta que pasará. También fija la mirada en las mujeres abstencionistas e indecisas.

El gobierno de coalición de izquierdas, que dirige Sánchez, está aprobando medidas como la subida del salario mínimo y la del sueldo de los funcionarios, pactada con los sindicatos. Y el PSOE se presenta al frente de un ejecutivo capaz de tener iniciativas para mejorar la vida de la ciudadanía, según asegura.

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Fuentes socialistas subrayan que estas medidas no son únicamente de izquierdas, sino que ayudan a toda la población, y creen que pueden ser apoyadas por votantes de todo el espectro político.

El propio Sánchez, presidente del Gobierno y candidato a la reelección, se ha dirigido en varias ocasiones a los europeístas y a los "moderados" para pedirles el voto.

"Vamos a intentar llegar a todos los públicos", explican fuentes del equipo de campaña del PSOE. Algunos analistas consideran que ya ha captado buena parte del voto de los partidos de izquierda minoritarios.

En la derecha, el opositor Partido Popular (PP) se mostró este miércoles consciente de lo "muy complicado" que será ganar las elecciones, a pesar de que una gran mayoría de encuestas indican que será el vencedor. En todo caso, necesitaría el apoyo de Vox (extrema derecha) para gobernar.

Su portavoz, Borja Sémper, dijo hoy que el afán de los conservadores es "convencer cada vez a más gente" en la semana y media de campaña electoral que resta.

Entrevistado en un foro organizado por el grupo audiovisual Atresmedia, Sémper añadió que cree "muy poco" en los sondeos electorales después de que predijeran que los conservadores gobernarían con Vox tras los comicios de 2023. El PP venció entonces, pero no sumó el número suficiente de diputados con la extrema derecha para desbancar del Gobierno al socialista Sánchez.

Incidió el portavoz de la derecha en que el presidente del PP, Alberto Núñez Feijóo, se ha comprometido a "algo tan revolucionario como gobernar para todos". También criticó que el Gobierno se dedique a aprobar medidas "electoralistas" a pocos días de las elecciones.

El líder conservador, candidato del PP a presidente del Gobierno, apeló el martes a los indecisos, a los abstencionistas, a los antiguos votantes del PSOE, incluso a desencantados con la derecha, para poder llegar al poder con la mayor fuerza posible, lo que le haría depender menos de la extrema derecha para gobernar.