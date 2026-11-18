El pacto, que incluye además un acuerdo de protección de inversiones, prevé eliminar los derechos de importación en el 98,5 % de las líneas arancelarias y se aplicará de forma provisional a la espera de su entrada en vigor.

La aplicación provisional empezará cuando la UE e Indonesia notifiquen mutuamente que han completado sus procedimientos internos, según el Consejo.

"En un momento de incertidumbre económica, esta es una clara señal de que la UE sigue comprometida con los mercados abiertos, el crecimiento sostenible y las sólidas asociaciones internacionales", destacó en un comunicado la ministra irlandesa de Relaciones Exteriores y Comercio, Helen McEntee, cuyo país ejerce la presidencia de turno del Consejo.

Bruselas y Yakarta se habían comprometido a ponerlos en práctica lo antes posible, debido a la próxima salida de Indonesia del Esquema de Preferencias Generalizadas (GSP, por sus siglas en inglés) de la UE el 1 de enero de 2027, fecha a partir de la cual sus exportaciones ya no se beneficiarán de aranceles preferenciales.

El comisario europeo de Comercio, Maros Sefcovic, y el ministro indonesio de Asuntos Económicos, Airlangga Hartato, cerraron el acuerdo a finales de septiembre de 2025, tras cerca de una década de negociaciones.

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Según el Consejo, los acuerdos eliminarán los aranceles de casi todos los bienes comercializados entre ambas partes y ahorrarán a las empresas europeas unos 600 millones de euros anuales en derechos de aduana.

Indonesia suprimirá el 96 % de sus aranceles en un plazo de cinco años, incluidos los de hasta el 50 % que aplica hoy a los automóviles europeos.

En el sector agroalimentario, que exporta a Indonesia cerca de 1.000 millones de euros al año, el pacto protege 221 indicaciones geográficas y deja fuera de la liberalización productos sensibles de la UE como el arroz, el azúcar y el etanol.

Ambos acuerdos serán firmados ahora por la UE e Indonesia, respectivamente, y se presentarán después al Parlamento Europeo para su consentimiento, antes de que el Consejo decida sobre su conclusión y plena entrada en vigor.

Indonesia es la economía más grande del Sudeste Asiático y un importante socio de la UE en el Indo-Pacífico. El comercio bilateral de bienes y servicios entre la UE e Indonesia ascendió a 28.900 millones en 2025 y 9.300 millones en 2024, según cifras del Consejo.